Aston Martin hoopt op Vettel 2.0: "Hij weet hoe je een auto moet besturen"

Sebastian Vettel verlaat volgend seizoen Ferrari en heeft getekend bij Racing Point. Vettel kwam van een sterke periode bij Red Bull Racing af toen hij naar Ferrari vertrok. Hier zou hij het waar moeten maken, maar veder dan een aantal overwinningen kwam hij niet. De Duitser kan zelfs dit jaar niet altijd de laatste kwalificatiesessie halen, wat een schande is natuurlijk.

De auto is gewoon niet goed, ze behalen slechte resultaten en hebben vaak problemen. Hierdoor daalt de interesse voor Vettel, teams kunnen ook voor een jong talent kiezen. Ferrari maakte bekend niet door te gaan met Vettel en Carlos Sainz te tekenen voor het 2021-seizoen. Velen dachten dat dit het einde van de loopbaan als coureur in de Formule 1 van Vettel zou betekenen.

Het niet weten te behalen van de wereldtitel en het opkomende talent Charles Leclerc, die Ferrari’s nummer 1 coureur werd, hebben Vettel ongetwijfeld van streek gemaakt. De viervoudig wereldkampioen kwam echter met verassend nieuws. Hij maakte bekend dat hij in zee ging met Racing Point in 2021. Hij zal de populaire Sergio Perez vervangen en plaatsnemen naast Lance Stroll onder de naam Aston Martin Racing in 2021.

Vettel laten herleven

Andrew Green, de technisch directeur van Racing Point, gelooft dat de huidige ellende die Vettel mee heeft gemaakt, hem alleen maar gretiger maakt om te winnen met zijn team. "Ik weet niet precies wat hem problemen met de Ferrari bezorgt, we zijn niet bevoorrecht met dat soort informatie, maar ik ben ervan overtuigd dat we Seb weer op zijn best kunnen krijgen", zei Green. "Ik denk dat hij een beetje liefde nodig heeft, iets wat hij op dit moment waarschijnlijk niet krijgt. Hij is een meervoudig wereldkampioen, je vergeet dan niet hoe je met de auto moet rijden."

Budgetplafond is voordeel

Racing Point is een van de teams met het minste budget. Het team werkt super efficiënt en kan daardoor goed omgaan met het budgetplafond. Hierdoor zou het team Vettel extra goed moeten kunnen helpen aan podiumplaatsen. Met zijn technisch inzicht en de hulp van Racing Point, hoopt het team er te kunnen komen. “Ik denk dat we de mogelijkheid hebben om, met de tools die we hebben en de mensen die we hebben, hem een auto te geven waarmee hij weer kan rijden, waar hij zich prettig bij voelt en zijn geest op de juiste plek zet", zei Andrew Green. "Dan komt het gewoon weer terug - ik ben er absoluut zeker van dat we hem daar kunnen krijgen. Ik kijk er ook enorm naar uit - het wordt een heel opwindende tijd. Ik kan niet wachten tot hij volgend jaar voet aan wal zet in de fabriek."