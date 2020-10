Andrew Green snapt niets van kwalificatiesnelheid Ferrari, Leclerc geeft uitleg

Ferrari kent geen goed seizoen. De Italiaanse formatie worstelt met de snelheid op racepace, wat sinds de geheime afspraak met de FIA een probleem is. Racing Point snapt niet waarom de Ferrari’s in de kwalificatie zo snel zijn en in de race totaal geen snelheid hebben.

Normaal gesproken behoort de Scuderia bij de top van het veld, maar dat kunnen ze niet meer waarmaken. Het team worstelt al jaren met Mercedes en verloor steeds meer. Red Bull wist haar bolide uiteindelijk beter op orde te krijgen dan Ferrari en ging het team voorbij. Racing Point is inmiddels ook sneller, maar niet altijd in de kwalificatie en dat vindt Andrew Green maar raar. "Er is zeker iets om naar te kijken in de manier waarop andere teams het tempo lijken te kunnen vinden in de kwalificatie op een zaterdagmiddag die we niet lijken te hebben", zei Green, technisch directeur van Racing Point, geciteerd door Motorsport Week. “Een goed voorbeeld daarvan is Ferrari. Ik weet niet waar ze op zaterdagmiddag hun tempo vandaan halen. Maar zondag komen ze ruim een halve seconde achter ons, wat heel vreemd is.”

Zondag is volgens Andrew Green een goede dag van Racing Point. "Het is iets waar we zeker naar kijken en ik denk dat het gewoon zo is. Op zaterdagmiddag zal het sowieso altijd veel dichterbij zitten, alleen al vanwege de manier waarop de zaken zijn afgesteld. Maar het lijkt erop dat we op de zondag vooruitgang boeken." Alleen wil hij de auto’s sparen en de coureurs niet het uiterste laten rijden, want het moet geen goedmaker worden. "Als dat evenwicht er op zaterdagmiddag niet klopt, zullen we er niet op jagen ten koste van onze zondag. Ik weet zeker dat andere teams hetzelfde doen, maar er lijkt meer te zijn dan dat. We missen iets anders op zaterdag, dat is iets waar we naar zullen kijken."

Charles Leclerc zei na afloop van de Eifel GP op de Nurburgring iets over de snelheid van Ferrari. De Monegask was open over waarom de SF1000 niet de gewenste racesnelheid heeft, maar wel goed is in de kwalificatie. "We hebben sinds het begin van het jaar vaak gezien dat we met weinig brandstof het meeste uit de auto halen tijdens de kwalificatie, maar elke keer dat we veel brandstof in de auto stoppen, worstelen we met de bolide", aldus Leclerc.