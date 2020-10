Helmut Marko: "Dit jaar nog één grote update voor Red Bull"

Alexander Albon en Max Verstappen hebben met de RB16 een wagen die op het podium kan komen. Mede door de inzinking van Ferrari kent het team geen echte tegenstand rondom zich heen, behalve als vooral Max Verstappen in de buurt kan komen van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Red Bull Racing begon tijdens de wintertests goed aan het seizoen, zo leek het. Het duurde echter tot begin juli dat de eerste Grand Prix werd verreden vanwege de coronacrisis. De Oostenrijkse Grand Prix was de eerste race van het seizoen en daar leek Max Verstappen op weg naar een mogelijke Grand Prix-zege. Kort daarna werd het toch al snel duidelijk dat Mercedes flink zou domineren en het Oostenrijkse team op achterstand stond.

Updates Red Bull RB16

Tijdens het seizoen is Red Bull Racing altijd goed in het updaten en ontwikkelen van de wagen maar dat kwam dit jaar moeizaam op gang. Ook dit kwam door het vreemde seizoen, waarbij er meerdere triple headers achter elkaar kwamen en het hierdoor lastig was om snel te analyseren en door te ontwikkelen. De RB16 bleek ook een problematische wagen, maar Verstappen kon daar enigszins omheen werken, zo zei teambaas Horner.

Inmiddels is de ontwikkeling op gang gekomen en hebben diverse updates de RB16 van Verstappen en Albon meer snelheid gegeven.

Helmut Marko heeft tegen Auto Motor und Sport gezegd dat er nog één grote update zal plaatsvinden dit jaar en dat het daarna voorbij is met het ontwikkelen van de wagen. De 77-jarige Oostenrijker vertelde: "We willen eerst de updates van afgelopen weekend op de Nurburgring evalueren. Dat hebben we nog niet kunnen doen omdat we geen trainingen hadden op vrijdag, dus we midden drie uur aan data. Daarna zal er nog één grote update op de RB16 komen in 2020."