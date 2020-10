Helmut Marko: "We gaan niet in zee met een nieuwe fabrikant"

Er is nog altijd veel te doen rondom de motoren van Red Bull voor 2022. Honda verlaat eind 2021 de F1 waardoor Helmut Marko op zoek moet naar een nieuwe motor voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Inmiddels lijkt Red Bull de voorkeur te hebben voor het opkopen van de Honda-motor om die zelf door te ontwikkelen.

Dat heeft Marko laten weten in de Oostenrijkse media. Een nieuwe fabrikant zal er dan ook niet komen, hoewel ook daar veel speculaties over zijn geweest. Vooral de Volkswagen Groep is genoemd met haar merken Volkswagen, Audi en Porsche.

Helmut Marko vertelde dat het idee van een nieuwe fabrikant in de F1 halen niet realistisch is: "Er zijn geen aanwijzingen dat een nieuwe fabrikant in de F1 wil komen. De reden daarachter is dat het een relatief korte periode betreft tot de nieuwe regels voor de motoren geïntroduceerd zullen worden, slechts 4 jaar."

"De huidige motoren zijn te complex om te bouwen. Daarbij zijn de kosten ook erg hoog en de reglementen zijn op dit moment niet aantrekkelijk voor een fabrikant om in de F1 te komen."

Vergadering over nieuwe motoren

Volgende week in Portugal zullen de F1-teambazen samenkomen met de FIA om de situatie over de motorfabrikanten te bespreken. Ieder team dat nu zonder motoren komt te zitten heeft in principe een probleem om een nieuwe fabrikant te vinden aangezien alleen Mercedes, Ferrari en Renault overblijven.

Helmut Marko hoopt dat de F1 niet in 2026 maar eerder een nieuw motorenreglement invoert: "Het zou heel redelijk zijn als de nieuwe reglementen voor de F1-motoren naar voren worden gehaald. Er zijn alleen nog helemaal geen details bekend gemaakt. Ik hoop dat hieraan gewerkt kan worden zodat de ontwikkeling voor 2025 kan beginnen."