Jacques Villeneuve: "Lance Stroll is een zwakkeling"

De F1-wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve heeft Lance Stroll een verbale tik gegeven omdat hij dit weekend op de Nurburgring niet in staat was om te racen. Canadees Stroll verscheen niet op de baan voor de derde vrije training op zaterdagochtend, waar Racing Point-baas Otmar Szafnauer uitlegde dat de 21-jarige Stroll grieperig was en niet van het toilet kon komen.

Canadees Villeneuve was niet overtuigd van het excuus en vindt Stroll maar een zwakkeling. De 49-jarige coureur vertelde tegen Sky Italië: "Zelfs als je buikpijn hebt, ga je gewoon racen. Ik vind het een zwakkeling."

Stroll, die in het verleden bekritiseerd is door Villeneuve, is de zoon van Racing Point-eigenaar en miljardair Lawrence Stroll.

"Als je het echt wilt redden in de Formule 1, stap je niet zomaar uit een race of een raceweekend. Ofwel Lance heeft echt veel pijn, wat zou betekenen dat hij iets ernstigs heeft, of hij heeft gewoon niet de wil om het op het hoogste niveau te halen."

Szafnauer zei dat Stroll, die op het elfde uur werd vervangen door Nico Hulkenberg, herhaaldelijk negatief heeft getest op het coronavirus.