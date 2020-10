Racing Point: "Stroll kon niet van het toilet afkomen"

Lance Stroll is de grote afwezige dit weekend op de Nurburgring. Hoewel hij vrijdag wel op het circuit was en ook nog in Duitsland is, rijdt Nico Hulkenberg sinds de kwalificatie in zijn wagen. De Canadees is ziek en even werd er gedacht dat hij corona heeft.

Teambaas Otmar Szafnauer ontkent echter dat Stroll in quarantaine zit met corona: "Lance voelt zich sinds Rusland al niet heel erg lekker. Hij heeft zich fysiek niet op orde kunnen houden en heeft griepverschijnselen. Hij is meerdere keren op corona getest en elke keer negatief. Hij is drie tot vier keer getest sinds Rusland, de laatste keer was donderdag hier op de Nurburgring."

"Gisteravond had hij een beetje last van zijn maag. Dus hij was de hele tijd op het toilet en hij zei: 'Ik heb veel vloeistof verloren en ik kan niet lang genoeg van het toilet weg zijn om in de raceauto te zitten.' Ik weet niet of het iets is dat hij heeft gegeten, of dat het een buikgriep is. Hij zei dat hij op deze manier geen zin had om te racen."

"Ik sprak met hem en hij zei: 'We krijgen binnenkort een double-header en ik zou liever rusten en me daarop voorbereiden.' We hebben een dokter die voor hem zorgt en als hij geschikt is om te vertrekken, gaat hij naar huis."