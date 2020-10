Helmut Marko: "F1 moet nieuw motorreglement sneller invoeren"

De Formule 1 zou volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko moeten overwegen om de overstap naar nieuwe reglementen voor de motoren te versnellen. Met de nieuwe regelgeving die pas in 2026 wordt verwacht, wordt Red Bull geconfronteerd met een terugkeer naar slechts een klantenmotor voor de jaren 2022 t/m 2025, nu Honda na volgend seizoen uit de F1 vertrekt.

Dat komt omdat de hoge instapkosten en de complexiteit van het huidige motorreglement betekenen dat het onwaarschijnlijk is dat nieuwe motorfabrikanten de sport zullen betreden totdat de nieuwe regels bekend zijn.

Tegenover Auto Motor und Sport verklaarde Marko: "Als we een nieuwe motorregelgeving naar voren zouden brengen, zou dat het beste zijn. Maar wat voor belang zou Mercedes hebben om te veranderen? Ze hebben een optimale motor en kunnen met hun vermogensvoordeel totaal andere vleugelinstellingen gebruiken."

"Cyril van Renault Abiteboul weet waarschijnlijk niet of hij voor of tegen zou moeten zijn, terwijl Ferrari er waarschijnlijk klaar voor zou zijn. Maar als er twijfel is, zullen we opnieuw een stemming tegen te zien krijgen, zonder redelijk verstand. Met deze idiote eensgezindheid zal er niet veel veranderen."