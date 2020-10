'Marko en Horner in Oostenrijk voor toestemming overname Honda-motoren'

Het zijn drukke tijden voor de leiding van Red Bull Racing. Vrijdag maakte Honda bekend niet door te willen gaan in de F1 en sindsdien is het balletje ruimschoots gaan rollen. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de opties voor Red Bull Racing die voor de hand liggen.

Opties Red Bull

Er is echter voor elke optie wel iets te zeggen. Mercedes zal qua motor de voorkeur genieten maar tot nu toe heeft Toto Wolff altijd tegengehouden dat Red Bull met een topmotor van het Duitse merk kwam te rijden. Voor Ferrari geldt hetzelfde, maar gezien de problemen die Ferrari met haar motor heeft zal dit zeker niet de eerste optie zijn waar Red Bull aan denkt.

De laatste optie is Renault. Daar heeft het team goede tijden mee gekend tijdens de succesjaren met Vettel, maar in het hybride-tijdperk is het altijd kommer en kwel geweest waarna het huwelijk uit elkaar barstte met alle ruzies en moddergooien van dien.

Eigen motor

Red Bull heeft in het verleden al vaker gedacht om een eigen motor te bouwen. Dit is zeker niet voor ieder F1-team weggelegd maar het Oostenrijkse team heeft de financiën en faciliteiten om aan het project te beginnen. Door de financiële middelen kan het team genoeg kennis aantrekken om het project tot een succes te maken.

Dietrich Mateschits, de eigenaar van Red Bull, zal hier echter toestemming voor moeten geven. Bronnen uit Engeland melden aan GPToday.net dat Helmut Marko en Christian Horner op dit moment hun plannen presenteren aan de grote baas van Red Bull. Het is de bedoeling om de Honda-motor te kopen van het Japanse fabrikant, zodat Red Bull zelf de motor na 2021 verder kan ontwikkelen.

Als de motor gekocht is, wil Red Bull de motor zelf doorontwikkelen door middel van een derde partij. Dit kan een fabrikant zijn maar ook mensen die intern worden aangetrokken in een apart bedrijf, dat onder de vlag van Red Bull werkt. Dietrich Mateschitz zal echter zijn goedkeuring moeten geven voor de plannen die een flink financieel plaatje met zich meebrengt.