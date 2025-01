Verstappen denkt dat Mateschitz Horner-rel snel had opgelost

Max Verstappen en Red Bull beleefden in 2024 een zeer onrustig jaar in de Formule 1. Het team kreeg te maken met veel relletjes, en ook op de baan ging het een aantal keren niet naar wens. Verstappen denkt dat Dietrich Mateschitz de rel omtrent Christian Horner heel snel had opgelost.

Het was in 2024 nooit echt rustig bij Red Bull. Al voor de start van het seizoen belandde het team in een zeer onrustige situatie. Teambaas Christian Horner werd verdacht van mogelijk grensoverschrijdend gedrag, en Red Bull opende een onafhankelijk onderzoek. Horner werd vrijgesproken, maar de rel bleef het hele jaar als een soort deken over het seizoen hangen. Verstappen maakte zich niet druk, maar hij zag ook dat het bleef rommelen.

Vrijwel het hele jaar kwamen er immers geruchten over Red Bull naar buiten. Ook over Verstappen kwamen veel verhalen naar buiten, en regelmatig werd de link met de Horner-rel snel gelegd. Verstappen vond het geen fijne situatie, maar hij focuste zich op de prestaties op de baan. In een uitgebreid interview met Blick wordt Verstappen weer gevraagd naar de Horner-zaak, zijn antwoord is duidelijk: "Natuurlijk was die zaak niet fraai, maar ik blijf erbij dat deze zaak zeer snel zou zijn opgelost als Dietrich Mateschitz er nog was geweest."