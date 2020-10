Red Bull-teambaas Horner zet de deur open voor terugkeer naar Renault-motoren

Honda maakte vorige week vrijdag bekend uit de F1 te stappen na het seizoen van 2021. Hierdoor moet Red Bull voor 2022 op zoek naar een nieuwe motorleverancier voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Op dit moment lijkt Renault de enige kandidaat, al levert een nieuw huwelijk tussen Renault en Red Bull wel enkele obstakels op die uit de weg geruimd moeten worden.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt echter dat die wel weg te werken zijn en stelt dat Renault veel progressie heeft geboekt sinds het niet meer samenwerkt met het Oostenrijkse team.

Ferrari en Mercedes geven niet zomaar een motor aan hun concurrent en aangezien de regels voorschrijven dat de motorleverancier die de minste klantenteams heeft, een team dat zonder motoren zit moet leveren, lijken Red Bull en Renault ook tot elkaar veroordeeld. De twee partijen zijn eind 2018 uit elkaar gegaan en hebben sindsdien meerdere keren kritiek op elkaar gehad.

Een nieuwe samenwerking zou dus zorgen voor wat discussies achter de schermen. Red Bull-teambaas Horner is al bezig met een charmeoffensief: "Renault is veel veranderd sinds we vertrokken. Er is een nieuw bestuur bij Renault en dat brengt wat frisse wind en veranderingen. Het gaat vooruit bij Renault."