Renault verplicht motoren te leveren aan Red Bull en AlphaTauri

De F1-wereld is op zijn kop gezet door het aangekondigde vertrek van Honda uit de Formule 1. De Japanners trekken zich na 2021 terug, maar beloofden nog wel aan Red Bull een nieuwe motor voor het volgende seizoen. Een mooi verhaal maar in werkelijkheid zal die motor niet veel doorontwikkeling krijgen.

Vertrekt Verstappen bij Red Bull?

Interessanter is wat er daarna gaat gebeuren. Voor 2022 hebben Red Bull Racing en AlphaTauri op dit moment geen motorleverancier. Voor Red Bull Racing betekent dit dat als men niet op tijd een fabrieksmotor weet te regelen, Max Verstappen zonder moeite kan vertrekken bij het topteam.

De situatie om een nieuwe competitieve motor te vinden zal lastig worden voor Helmut Marko en Dietrich Mateschitz. Er blijven drie fabrikanten over, te weten; Mercedes, Ferrari en Renault. Mercedes heeft nooit motoren willen leveren omdat Red Bull anders een bedreiging vormt voor het eigen team, en datzelfde argument gebruikte Ferrari ook altijd.

F1 verplicht Renault

Renault is de fabrikant die door Red Bull-coureurs door het slijk werd gehaald, net als Christian Horner en Helmut Marko die schoon genoeg hadden van de praatjes van de Franse fabrikant en Cyril Abiteboul. Het werd een vechtscheiding waarbij continu met modder werd gegooid.

Zowel Horner en Marko als Abiteboul hebben een nieuwe samenwerking uitgesloten, al is het drietal wel weer enigszins redelijk 'on speaking terms' in de paddock. Toch gaan alle drie de partijen liever niet een samenwerking aan.

Daar zou echter wel eens verandering in kunnen komen, door de regelgeving die de F1 enkele jaren heeft vastgelegd. Als een F1-team zonder motorleverancier komt te zitten, zal de fabrikant die het minste klantenteams heeft verplicht worden te moeten leveren aan dat team.

Als we uitgaan van de situatie in 2021, schetsen we voor 2022 hetzelfde beeld; Mercedes levert aan McLaren, Williams en Aston Martin, dus voorziet inclusief zichzelf 4 teams van motoren. Ferrari levert aan Haas en Alfa Romeo, wat een totaal van 3 maakt en Renault levert vanaf volgend seizoen alleen aan Alphine - wat haar eigen team is.

Daardoor zal Renault er niet onderuit komen dat het zowel Red Bull Racing als AlphaTauri moet voorzien van motoren als de twee Red Bull-teams geen partner kunnen vinden, want pas dan staat Renault ook op het aantal van 3 teams (2 klantenteams net als Ferrari).

Pokerspel Renault

Een andere optie voor Renault is om te proberen Williams of Haas naar zich toe te lokken voor 2022, en misschien zelfs al 2021. Williams heeft in het verleden vaker samengewerkt met Renault, en de vraag is wat de nieuwe eigenaar wil gaan doen; B-team worden van Mercedes of een nieuwe weg inslaan en de draad met Renault oppakken.

Als het Renault lukt om Haas over te halen (of een eventuele nieuwe eigenaar bij een verkoop), dan creëert het niet alleen een klantenteam waaraan het levert, maar zorgt er tevens voor dat fabrikant Ferrari ook nog slechts 1 team over heeft. Hierdoor zouden zowel Renault als Ferrari verplicht zijn allebei 1 van de Red Bull-teams van motoren te moeten voorzien.