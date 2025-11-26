user icon
Het houdt maar niet op. Terwijl de titelstrijd op de baan zijn kookpunt bereikt, gooit McLaren-CEO Zak Brown er naast de baan nog een schepje bovenop in The Telegraph. Zijn nieuwste doelwit? De persoonlijke integriteit van Christian Horner en de 'angstcultuur' binnen Red Bull. 

Wie dacht dat de diskwalificatie in Las Vegas voor wat nederigheid zou zorgen bij McLaren, komt bedrogen uit. Zak Brown, de uitgesproken CEO van het Britse team, heeft de strijd bijl opnieuw begraven, recht in de rug van de concurrentie. In een nieuw interview haalt de Amerikaan snoeihard uit naar de cultuur bij rivaal Red Bull Racing

'Horner veranderd door Netflix' 

Brown richt zijn pijlen specifiek op teambaas Christian Horner. Volgens Brown is de Brit niet meer de racer die hij ooit was. "Ik ken Christian al heel lang," stelt Brown. "Maar hij is veranderd." 

De McLaren-topman suggereert dat de roem van de Netflix-serie Drive to Survive Horner naar het hoofd is gestegen. Waar het vroeger ging om racen, draait het volgens Brown nu te veel om de show en de status. Een opmerkelijke persoonlijke aanval, die suggereert dat de focus bij de wereldkampioenen verslapt is door randzaken. 

Angstcultuur rondom Verstappen 

Maar Brown gaat verder dan alleen de teambaas. Hij schetst een zorgwekkend beeld van de interne sfeer in Milton Keynes. Volgens hem is Red Bull getransformeerd tot een "éénmansshow" die volledig draait om Max Verstappen, waarbij de rest van het personeel in angst leeft. 

"Iedereen lijkt bang voor Max," claimt Brown. Hij stelt dat niemand binnen het team de Nederlander durft tegen te spreken, wat volgens hem zorgt voor een ongezonde en 'toxische' werkomgeving. Een omgeving die volgens hem fundamenteel verschilt van de open cultuur die hij bij McLaren probeert te creëren. 

Bewuste destabilisatie? 

De timing van deze uitspraken is, zoals we van Brown gewend zijn, niet toevallig. Met nog slechts een paar races te gaan en een kampioenschap dat op het scherpst van de snede wordt uitgevochten, lijkt dit een schoolvoorbeeld van psychologische oorlogsvoering. 

Door te blijven hameren op de interne onrust, het vertrek van Adrian Newey en de vermeende arrogantie van de leiding, probeert Brown overduidelijk scheurtjes te veroorzaken in het pantser van Red Bull. Of Horner en Verstappen wakker liggen van de mening van hun rivaal, valt echter te betwijfelen; zij antwoorden voorlopig vooral met resultaten op het asfalt.

schwantz34

Posts: 41.433

Het zal Max werkelijk worst wezen wat die Zak zegt, als hij echt fouten maakt (wat al zelden voorkomt) krijgt hij echt wel de wind van voren van GP en der Helmut no worries!

  • 6
  • 26 nov 2025 - 10:15
    • Maximo

      Posts: 9.589

      Heeft die Zak niet door dat Horner al ff weg is bij RB

      • + 1
      • 26 nov 2025 - 11:19
  • John6

    Posts: 11.312

    Haha die Zak, er is nu juist rust bij Red Bull dat Horner weg is, nice try dit boeit echt helemaal niemand bij Red Bull, zorg maar dat je de auto's niet te laag zet, anders kan Max zomaar het kampioenschap op no 1 staan, met nog 1 race te gaan.

    • + 4
    • 26 nov 2025 - 10:20
    • schwantz34

      Posts: 41.433

      Door al die afgesleten planken voor zijn ogen ziet Zak door de bomen het bos niet meer...

      • + 2
      • 26 nov 2025 - 10:22
  • van lotje,g

    Posts: 1.136

    Horner?

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 10:21
    • Pietje Bell

      Posts: 32.027

      Ja.

      Zak Brown interview: Christian Horner is arrogant and Max Verstappen is a bruiser

      McLaren Racing CEO talks about the team’s turnaround, why former Red Bull team principal crossed the line and F1’s staggering popularity

      John Arlidge
      17 November 2025 6:00am GMT

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 10:35
  • NicoS

    Posts: 19.695

    Horner is toch allang weg bij RBR?

    • + 2
    • 26 nov 2025 - 10:22
    • SEN1

      Posts: 2.687

      "Of Horner en Verstappen wakker liggen van de mening van hun rivaal, valt echter te betwijfelen; zij antwoorden voorlopig vooral met resultaten op het asfalt."

      🤔

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:30
  • 919

    Posts: 3.847

    Zak maakt van McLaren McKaren...

    Jammer, mooi team behalve die Zak

    • + 5
    • 26 nov 2025 - 10:23
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.852

    Ik denk niet dat de teamleden met Verstappen niet durven te spreken. Hij is juist wel down-to-earth, hands-on, recht door de zee, waarschijnlijk meest transparante van alle huidige coureurs die de waarheid durft te spreken en last but not least - hij is juist open voor alle suggesties en ideeën om de auto beter te maken.

    Ik ben geen Verstappen fan maar wat Brown hier zegt(als hij dit heeft gezegd) - klopt gewoon niet.

    • + 5
    • 26 nov 2025 - 10:23
  • Mr Marly

    Posts: 7.893

    Om onder de fans nog wat los te maken zo tegen de seizoensfinale worden er nog wat oude quotes afgestoft. Ik trap er niet in.

    • + 2
    • 26 nov 2025 - 10:28
    • Pietje Bell

      Posts: 32.027

      Ja, dit komt uit een artikel van 17 november. Zie hierboven.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:07
  • van lotje,g

    Posts: 1.136

    Denk dat die bruine Zak dement aan het worden is.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 10:31
  • van lotje,g

    Posts: 1.136

    Op de foto lijkt Zak te denken, ik heb last van mekies.

    • + 2
    • 26 nov 2025 - 10:41
  • Larry Perkins

    Posts: 61.679

    Over het valsspelen en de dubbele diskwalificatie heb ik Brown nog niet gehoord. Typisch...

    • + 4
    • 26 nov 2025 - 10:45
    • Cyrus

      Posts: 658

      Precies dit inderdaad

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:07
    • Pietje Bell

      Posts: 32.027

      Dit alles komt uit een artikel van 17 november. Hij heeft nog niets van zich weer laten horen.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:08
    • spaansetukker

      Posts: 139

      @Pietje Bell

      Thanks voor de vermelding, wel zo handig om te weten, want nu lijkt het net alsof het gisteren is gepost....

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 11:12
  • powered by bye

    Posts: 501

    Zak heeft zeker de vredespijp opnieuw begraven de strijdbijl lijkt me sterk die heeft ie iedere week nodig

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 11:00
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 597

    Dit artikel is je reinste onzin! Allemaal eerder gedane- en reeds gepubliceerde uitspraken. De opmerking dat het momenteel meer om de show gaat, mag Brown zijn fellow Americans aanrekenen...

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 11:21

