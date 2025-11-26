Het houdt maar niet op. Terwijl de titelstrijd op de baan zijn kookpunt bereikt, gooit McLaren-CEO Zak Brown er naast de baan nog een schepje bovenop in The Telegraph. Zijn nieuwste doelwit? De persoonlijke integriteit van Christian Horner en de 'angstcultuur' binnen Red Bull.

Wie dacht dat de diskwalificatie in Las Vegas voor wat nederigheid zou zorgen bij McLaren, komt bedrogen uit. Zak Brown, de uitgesproken CEO van het Britse team, heeft de strijd bijl opnieuw begraven, recht in de rug van de concurrentie. In een nieuw interview haalt de Amerikaan snoeihard uit naar de cultuur bij rivaal Red Bull Racing.

'Horner veranderd door Netflix'

Brown richt zijn pijlen specifiek op teambaas Christian Horner. Volgens Brown is de Brit niet meer de racer die hij ooit was. "Ik ken Christian al heel lang," stelt Brown. "Maar hij is veranderd."

De McLaren-topman suggereert dat de roem van de Netflix-serie Drive to Survive Horner naar het hoofd is gestegen. Waar het vroeger ging om racen, draait het volgens Brown nu te veel om de show en de status. Een opmerkelijke persoonlijke aanval, die suggereert dat de focus bij de wereldkampioenen verslapt is door randzaken.

Angstcultuur rondom Verstappen

Maar Brown gaat verder dan alleen de teambaas. Hij schetst een zorgwekkend beeld van de interne sfeer in Milton Keynes. Volgens hem is Red Bull getransformeerd tot een "éénmansshow" die volledig draait om Max Verstappen, waarbij de rest van het personeel in angst leeft.

"Iedereen lijkt bang voor Max," claimt Brown. Hij stelt dat niemand binnen het team de Nederlander durft tegen te spreken, wat volgens hem zorgt voor een ongezonde en 'toxische' werkomgeving. Een omgeving die volgens hem fundamenteel verschilt van de open cultuur die hij bij McLaren probeert te creëren.

Bewuste destabilisatie?

De timing van deze uitspraken is, zoals we van Brown gewend zijn, niet toevallig. Met nog slechts een paar races te gaan en een kampioenschap dat op het scherpst van de snede wordt uitgevochten, lijkt dit een schoolvoorbeeld van psychologische oorlogsvoering.

Door te blijven hameren op de interne onrust, het vertrek van Adrian Newey en de vermeende arrogantie van de leiding, probeert Brown overduidelijk scheurtjes te veroorzaken in het pantser van Red Bull. Of Horner en Verstappen wakker liggen van de mening van hun rivaal, valt echter te betwijfelen; zij antwoorden voorlopig vooral met resultaten op het asfalt.