'Max Verstappen wil de deur open houden voor overstap naar Mercedes'

Max Verstappen zal de deur open houden voor een mogelijke overstap naar Mercedes. Dat is de mening van voormalig F1-coureur JJ Lehto, gebaseerd op wilde geruchten dat Lewis Hamilton in feite de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull zou kunnen worden.

Voormalig F1-teameigenaar Eddie Jordan had voorgesteld dat het paar zou kunnen samenwerken bij Red Bull Racing en dat Hamilton moest overwegen om een contract te tekenen bij het Oostenrijkse team en teamgenoot worden van Verstappen.

Een iets meer haalbare theorie is dat het eigenlijk de Nederlander Verstappen zou kunnen zijn die zijn weg naar Mercedes zou vinden, mede dankzij een exitclausule in zijn Red Bull-contract. Teambaas Horner wil niet ingaan op de exitclausule: "Het is duidelijk dat het contract tussen de coureur en het team altijd vertrouwelijk zal zijn."

Mercedes heeft Valtteri Bottas al gecontracteerd voor 2021, maar Hamilton heeft nog altijd geen nieuw contract getekend met Mercedes. Dat zou mede komen door de mogelijke verkoop van Mercedes, maar ook met de onduidelijkheid van teambaas Toto Wolff die ook niet zeker is of hij in de toekomst betrokken is bij het team.

Opties Verstappen

Dat zou een opening kunnen zijn voor Verstappen. De Fin Lehto zegt hierover: "Zeker. Een coureur van dat kaliber houdt de deur in alle richtingen open."

Verstappen bevindt zich in een comfortabele positie bij Red Bull, maar Lehto zegt dat het feit dat Mercedes constant sneller is, betekent dat het altijd een optie is in het hoofd van de vandaag jarige job die zijn 23e verjaardag viert.

"Met Red Bull kan Max Verstappen races winnen, zij het af en toe. Niets wijst erop dat de machtsverhoudingen de komende jaren drastisch zullen veranderen. Red Bull is de op één na beste en Mercedes is nummer 1."

Max Verstappen en Lewis Hamilton in 1 team lijkt onwaarschijnlijk, maar Lehto geeft toe dat het een zet zou zijn die toegejuicht zou worden door de fans: "Het zou vuurwerk zijn op de baan en achter de schermen. Het zouden twee keiharde coureurs zijn die elkaar geen centimeter zouden geven."

Mercedes wilde Verstappen

Max Verstappen heeft in het verleden al eens de kans gehad om voor Mercedes te tekenen. Het Duitse team bood hem een contract aan maar de Nederlander is daar niet op ingegaan. Verstappen heeft geen spijt dat hij destijds niet bij Mercedes tekende.

Datzelfde geldt voor Lewis Hamilton die de kans kreeg om voor Ferrari te tekenen maar ook hij liet de kans aan zich voorbij gaan en heeft net als Verstappen geen spijt.

Wie wel spijt heeft uit het verleden is Sebastian Vettel over de manier hoe hij bij Red Bull vertrok.