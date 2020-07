Sebastian Vettel: "Spijt van de manier hoe ik bij Red Bull vertrok"

Sebastian Vettel heeft toegegeven dat hij spijt heeft van de manier waarop hij Red Bull aan het einde van 2014 heeft verlaten. Dat jaar was geen succesvol jaar van het Oostenrijkse team en Vettel had het zichtbaar moeilijk tegenover Daniel Ricciardo, die in zijn debuutjaar bij Red Bull Racing drie overwinningen pakte.

Geruchten in de afgelopen dagen suggereerden dat één van de grootste obstakels die een terugkeer naar Red Bull voor Vettel in 2021 in de weg staan, zijn ruzie is met teameigenaar Dietrich Mateschitz. Volgens het gerucht tekende de viervoudige wereldkampioen zijn deal met Ferrari van 2015 zonder de Oostenrijkse miljardair hierover vooraf te informeren.

Rare contracten

Vettel vertelde Sky Deutschland dat hij er geen spijt van heeft dat hij Red Bull heeft verlaten omdat Ferrari altijd al een droom was. "Ik was gefascineerd door Michael Schumacher in de rode auto, dus ik voelde me om de juiste redenen aangetrokken tot de roodharige vrouw", lachte hij.

"Waar ik een beetje spijt van heb, is de manier waarop het eindigde met Red Bull. We eindigden niet op een hoog niveau, zo werkt het soms in de sport. Het was vooral raar hoe het met de contracten zat; wat mocht ik wel en wat mocht ik niet zeggen. Dat was nogal ongemakkelijk."

"Als ik terugkijk, moet ik zeggen dat ik daar spijt van heb. We hadden een fantastische tijd samen, we hebben zoveel bereikt en plezier gehad, dus ik had meer naar mijn gevoel moeten luisteren."