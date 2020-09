Lewis Hamilton: "Geen spijt dat ik niet bij Ferrari heb getekend"

Lewis Hamilton zegt dat hij er geen spijt van heeft dat hij nooit voor Ferrari heeft geracet. De zesvoudig wereldkampioen heeft bijna net als iedere coureur de droom gehad om eens voor Ferrari te racen in de Formule 1, maar dat is tot op heden nog niet zover gekomen.

Voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali, die in 2014 werd ontslagen, onthulde dat hij wat gesprekken had met Hamilton over de overstap van de Brit naar het team in Maranello. Tegen de Italiaanse krant Resto del Carlino zei hij: "Op dat moment hadden we niet de juiste voorwaarden om hem naar Ferrari te halen.

"We hadden algemene gesprekken, geen onderhandelingen, maar onze paden liepen niet gelijk. Terugkijkend ben ik enorm trots dat ik in 2007 deel uitmaakte van het team van Raikkonen dat kampioen werd, toen we Hamilton met één punt versloegen."

Hamilton heeft geen spijt

Aan Lewis Hamilton werd afgelopen weekend gevraagd naar de onthulling van Domenicali. Sky Italië vroeg of hij spijt had dat hij nooit voor Ferrari heeft geracet. De coureur met startnummer 44 antwoordde kort en bondig: "Nee."

De Mercedes-coureur zegt echter dat hij Ferrari-straatauto's bezit en van het merk houdt. Hamilton: "Het was nooit een geheim. Ik ben altijd een grote Ferrari-fan geweest en heb er een paar in mijn garage. Ik hoop echt dat ik weer met ze kan vechten voordat mijn carrière afloopt."