Max Verstappen kon rijden voor Mercedes maar heeft geen spijt

De carriere van Max Verstappen gaat misschien nog wel sneller dan die van zijn vader Jos Verstappen ging. Het pad naar de Formule 1 was vrijwel identiek, na jarenlang in de karting, veel testen en een seizoen in de Formule 3 meteen de overstap naar de Formule 1 maken.

Hoewel het debuut van vader Jos Verstappen in 1994 niet zo bedoeld was, is het debuut van Max Verstappen in 2015 dat wel geweest.

Mercedes of Red Bull

In de jaren voor zijn debuut waren er echter meer kapers op de kust dan alleen Red Bull Racing. Mercedes had lange tijd interesse en Toto Wolff hield de lijntjes graag kort met Jos Verstappen over de begeleiding en plannen. Ook Ferrari kwam nog om de hoek kijken maar dat plan werd de familie Verstappen niet warm van en eigenlijk was het Italiaanse team te laat.

Hoewel Mercedes al lang in contact stond met Jos en Max Verstappen bleek het Red Bull met Helmut Marko dat toesloeg en slagvaardiger was. Max mocht zelf de keus maken tussen de twee en wilde altijd voor het coole merk Red Bull uitkomen, dat hem meteen wilde laten debuteren in 2015, terwijl Mercedes het liefst een jaar GP2 wilde rijden met de Nederlander.

Geen spijt

Spijt heeft hij echter nooit gehad, om niet te tekenen bij Mercedes, zo zegt hij in gesprek met Channel4: "Dingen gebeuren met een reden denk ik en ik heb absoluut geen spijt van die beslissing. De dynamiek in de sport nu anders als toen ik bij Red Bull begon."

"Samen met het team heb ik veel goede maar ook minder goede momenten meegemaakt. De band is daardoor wel veel sterker geworden. Dat was onder andere vorig jaar te zien, toen we een paar zeer goede beslissing hebben genomen. Het team was uitstekend op elkaar ingespeeld en dat was ook te merken."