user icon
icon

Coulthard eert Eddie Jordan: "De laatste van zijn soort"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Coulthard eert Eddie Jordan: "De laatste van zijn soort"
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Eddie Jordan is begin dit jaar helaas overleden. De oud-teambaas runde jarenlang zijn eigen team. In dat team liet hij onder andere Michael Schumacher debuteren. Volgens David Coulthard bracht de Ier heel wat kennis met zich mee. Dat zorgde bij de grote teambazen voor nervositeit. 

Jordan kwam de koningsklasse binnen in 1991. Het team heeft toen tot 2005 rondgereden. Het team was uiteindelijk goed voor vier overwinningen. Namen zoals Toto Wolff en Christian Horner werden nerveus door de Ier. 

'De laatste van zijn soort'

David Coulthard was te gast in de Indo Sport-podcast: "Toen hij overleed, verliet de laatste van zijn soort ons. Ik geloof niet dat er ooit nog een ondernemende eigenaar van een F1-team komt zoals Eddie. Ik denk dat de sport inmiddels zo enorm is veranderd. Hij kon mannen als Toto Wolff, Christian Horner, Stefano Domenicali en Guenther Steiner ergens op aanspreken. Zij hadden dan een antwoord voor hem of slechts een nerveuze lach op hun gezicht."

"Als iemand anders in de Formule 1 dat bij die mannen zou doen, kwam je op de zwarte lijst te staan. Daar praatten ze dan gewoon niet meer mee", zo stelt David Coulthard. De Engelsman heeft nooit voor Jordan gereden, maar wel voor Christian Horner. 

'Ze konden dat niet maken'

Om iemand op de zwarte lijst te zetten is een normale gang van zaken bij de Formule 1-topmannen, maar bij Jordan deden ze dat niet: "Bij Eddie konden ze dat gewoon niet maken. Iedereen wist namelijk dat hij in veel lastigere situaties gezeten had dan zijzelf. Hij was er en hij presteerde in die moeilijke omstandigheden."

"Natuurlijk neemt dat niets weg van de successen die Toto, Christian en de rest hebben gehad. Zij zijn stuk voor stuk inspirerende leiders. Zij hebben echter nooit hun huis opnieuw in de hypotheek moeten zetten of deurwaarders erdoor de achterdeur moeten uitsturen om te komen waar ze nu zijn. Eddie was echt een bijzonder mens."

Larry Perkins

Posts: 59.263

Als Eddie teambaas was gebleven, zouden dan de pitspoezen ook zijn gebleven? Jordan kon er geen genoeg van krijgen...

  • 1
  • 21 aug 2025 - 15:01
F1 Nieuws David Coulthard Eddie Jordan

Reacties (6)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.652

    Mooi gesproken, er was maar één Eddy Jordan en hij heeft er iets prachtigs van gemaakt.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 12:55
    • 919

      Posts: 3.652

      Eddie...

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 12:55
  • Ernie5335

    Posts: 5.590

    Het was een kleurrijk persoon. Mocht hem wel.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 14:20
    • Larry Perkins

      Posts: 59.263

      En het mooie van Jordan was ook dat hij geen Brit was...

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 14:54
    • schwantz34

      Posts: 40.675

      Jordan was niet alleen een kleurrijk persoon, maar zijn auto's hadden ook vaak de vetste en meest opvallend livery's van het hele veld. Met name de 7-Up (1e jaar van Schumi), The Hornet, The Shark, en The Snake behoren echt tot de klassiekers die vele fans zich nog wel zullen herinneren.

      • + 1
      • 21 aug 2025 - 15:30
  • Larry Perkins

    Posts: 59.263

    Als Eddie teambaas was gebleven, zouden dan de pitspoezen ook zijn gebleven? Jordan kon er geen genoeg van krijgen...

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 15:01

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB David Coulthard
  • Team Red Bull Racing
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 27 maa 1971 (54)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar