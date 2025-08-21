Coulthard eert Eddie Jordan: "De laatste van zijn soort"

Eddie Jordan is begin dit jaar helaas overleden. De oud-teambaas runde jarenlang zijn eigen team. In dat team liet hij onder andere Michael Schumacher debuteren. Volgens David Coulthard bracht de Ier heel wat kennis met zich mee. Dat zorgde bij de grote teambazen voor nervositeit.

Jordan kwam de koningsklasse binnen in 1991. Het team heeft toen tot 2005 rondgereden. Het team was uiteindelijk goed voor vier overwinningen. Namen zoals Toto Wolff en Christian Horner werden nerveus door de Ier.

'De laatste van zijn soort'

David Coulthard was te gast in de Indo Sport-podcast: "Toen hij overleed, verliet de laatste van zijn soort ons. Ik geloof niet dat er ooit nog een ondernemende eigenaar van een F1-team komt zoals Eddie. Ik denk dat de sport inmiddels zo enorm is veranderd. Hij kon mannen als Toto Wolff, Christian Horner, Stefano Domenicali en Guenther Steiner ergens op aanspreken. Zij hadden dan een antwoord voor hem of slechts een nerveuze lach op hun gezicht."

"Als iemand anders in de Formule 1 dat bij die mannen zou doen, kwam je op de zwarte lijst te staan. Daar praatten ze dan gewoon niet meer mee", zo stelt David Coulthard. De Engelsman heeft nooit voor Jordan gereden, maar wel voor Christian Horner.

'Ze konden dat niet maken'

Om iemand op de zwarte lijst te zetten is een normale gang van zaken bij de Formule 1-topmannen, maar bij Jordan deden ze dat niet: "Bij Eddie konden ze dat gewoon niet maken. Iedereen wist namelijk dat hij in veel lastigere situaties gezeten had dan zijzelf. Hij was er en hij presteerde in die moeilijke omstandigheden."

"Natuurlijk neemt dat niets weg van de successen die Toto, Christian en de rest hebben gehad. Zij zijn stuk voor stuk inspirerende leiders. Zij hebben echter nooit hun huis opnieuw in de hypotheek moeten zetten of deurwaarders erdoor de achterdeur moeten uitsturen om te komen waar ze nu zijn. Eddie was echt een bijzonder mens."