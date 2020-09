Haas wil niet ingaan op voorcontract Sergio Perez

Sergio Perez maakt een bijzonder jaar mee. Als eerste en tot nu toe enige coureur was de Mexicaan besmet met het coronavirus waardoor hij enkele races moest missen. Tijdens zijn afwezigheid kwamen de geruchten verder op gang dat Sebastian Vettel zijn stoeltje bij Racing Point zou overnemen.

De stoel van Perez is gewild in de paddock onder de coureurs aangezien het met een kopie van de Mercedes uit 2019 rijdt en zeer veel potentieel heeft, mede omdat Aston Martin het team zal dragen vanaf 2021.

Uiteindelijk kwam 2 weken geleden het hoge woord eruit; Sebastian Vettel komt van Ferrari naar Aston Martin en Perez moet vertrekken. De manier waarop hij hier achter kwam was bizar: in de hotelkamer naast Perez belde teameigenaar Lawrence Stroll zijn advocaat over het contract van Vettel.

Inmiddels zijn de speculaties over de toekomst van Perez ook toegenomen en vrijwel meteen wordt hij in verband gebracht met Haas vanwege zijn sponsorinkomen. In de paddock van Rusland gaat sterk het gerucht dat Perez en Haas een voorcontract hebben getekend maar beide partijen willen daar niet op ingaan.

Haas en Perez draaien er omheen

Sergio Perez hield het kort tegenover de pers: "Haas is een leuk team maar ik heb geen nieuws over mijn toekomst. Zodra ik wat kan melden doe ik dat. Een jaar toekijken vanaf de zijlijn is niets voor mij, dan stop ik liever als coureur in de F1."

Haas-teambaas Gunther Steiner reageerde door om de hete brei heen te draaien: "Er is geen twijfel dat Sergio Perez een geweldige coureur is. De vraag is alleen of hij voor de lange termijn de beste kandidaat is. Daar heb ik nog geen antwoord op."