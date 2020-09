Op deze manier kwam Sergio Perez per ongeluk achter komst Sebastian Vettel

Eerder deze maand kwam er een einde aan maanden van speculatie; Sebastian Vettel komt naar Racing Point, dat volgend jaar racet onder de vlag van Aston Martin. De komst van de viervoudig wereldkampioen gaat ten koste van Sergio Perez. De Mexicaanse coureur kwam echter op een heel bijzondere manier achter de deal met Vettel.

De komst van Vettel en daarmee het vertrek van Perez werden in de week voor de race op Mugello aangekondigd. Hoewel Perez aanvankelijk aangaf niets te weten, verklaarde hij later toch een aantal dingen te weten en te vermoeden. Op racefans.net hebben verschillende bronnen nu bevestigd dat Perez eerder per ongeluk had gehoord over de deal met Vettel met Aston Martin.

Dunne muren hotelkamer

Na de race in Monza belde teameigenaar Lawrence Stroll de advocaat van het team om een ​​contract voor Vettel op te stellen. Hij schetste specifieke voorwaarden, waaronder een jaarsalaris van 15 miljoen euro, plus prestatiebonussen en een afzonderlijke overeenkomst als ambassadeur van Aston Martin. Stroll belde vanuit zijn hotelkamer, maar Perez was in de aangrenzende kamer en kon het hele gesprek door de muren volgen.

Het is voorlopig nog niet bekend of en waar Perez volgend jaar in de Formule 1 rijdt. Hij heeft laten weten meerdere aanbiedingen te hebben ontvangen, ook van teams uit de IndyCar.