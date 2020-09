Sergio Perez tekent voorlopig contract bij Haas

Sergio Perez zou een stap dichter bij het veiligstellen van zijn F1-toekomst kunnen zijn met berichten vanuit Rusland dat hij een voorlopig contract heeft getekend met Haas. Ondanks dat hij een contract had voor volgend seizoen, kondigde Perez eerder deze maand aan dat hij aan het einde van het kampioenschap van dit jaar afscheid zal nemen van Racing Point.

Red Bull en Haas belden Perez

De Mexicaanse coureur werd naar verluidt afbetaald door het team. Teameigenaar Lawrence Stroll wilde liever Sebastian Vettel laten racen naast zijn zoon, Lance.

Bijna onmiddellijk na hij bekend maakte te vertrekken bij Racing Point belden verschillende teams om bij de 30-jarige Mexicaanse coureur te informeren naar zijn beschikbaarheid. Onder andere Red Bull Racing en Haas waren twee van die teams. Haas-teambaas Steiner zei het volgende over Perez: "Ik respecteer hem heel erg, je weet ook wat hij gepresteerd heeft. Ik bedoel, zoals ook met Sebastian Vettel het geval is, zou het jammer zijn als we hem zouden verliezen in de Formule 1."

"Hetzelfde geldt voor Nico Hulkenberg die hier niet is. Het zijn allemaal goede mensen. Ik weet niet wat we gaan doen. Ik weet wel dat we veel opties hebben voor 2021."

Steiner voegde eraan toe dat Haas '10 coureurs beschikbaar heeft' voor voor de stoeltjes van volgend jaar.

Perez tekent contract bij Haas

Volgens de geruchtenmolen lijkt het team echter een beslissing te hebben genomen over tenminste één coureur. Volgens Speedweek gaan de geruchten in Rusland op volle toeren: "In de paddock in Rusland gaan sterke geruchten dat Sergio Perez een voorlopig contract getekend heeft om bij Haas te racen vanaf 2021, maar het team heeft dit niet bevestigd."

Het bericht stelt dat het niet bekend is of hij Romain Grosjean of Kevin Magnussen zal vervangen, hoewel dat niet betekent dat de stoel van de andere coureur daarmee veilig is.