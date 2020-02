BREAKING: Racing Point wordt Aston Martin na investering door Lawrence Stroll

Lawrence Stroll heeft zich ingekocht in de Britse autofabrikant Aston Martin. Als gevolg van die deal zal het Formule 1-team van Racing Point vanaf 2021 door het leven gaan als Aston Martin.

De strijd om aandelen in Aston Martin ging tussen een consortium onder leiding van Stroll en de Chinese autofabrikant Geely, dat onder andere een belang heeft in Lotus en Volvo. Vanochtend bevestigde Aston Martin dat Stroll de strijd heeft gewonnen: hij heeft 16,7 procent van de aandelen in het bedrijf verkregen, en daarvoor heeft hij 182 miljoen pond moeten aftikken. Uit documenten die ingediend werden op de Londense effectenbeurs werd duidelijk dat een grotere betrokkenheid van Aston Martin in de Formule 1 als noodzakelijk werd gezien.

Ook blijkt uit de documenten dat Racing Point vanaf 2021 omgetoverd wordt in het fabrieksteam van Aston Martin. "Deze overeenkomst is aanvankelijk voor een termijn van 10 jaar en Aston Martin Lagonda krijgt ook een economisch belang in het team", staat in de documenten. Ook staat erin vermeldt dat Aston Martin vanaf 2021 voor een periode van minimaal vier jaar sponsor zal worden van het team, iets wat onder bepaalde voorwaarden verlengd kan worden.

Gevolgen voor Red Bull Racing

De deal tussen Stroll en Aston Martin, en de daarop aansluitende deal tussen Racing Point en de Britse automaker heeft ook gevolgen voor Red Bull Racing. Dat team rijdt momenteel nog rond met titelsponsoring van Aston Martin. Die sponsorovereenkomst loopt nog tot eind 2020 en dus zal Aston Martin ook komend seizoen nog op de bolides van Max Verstappen en Alexander Albon te bewonderen zijn. Daarna zal de deal niet verlengd worden.

Red Bull werkte bovendien samen met Aston Martin in de ontwikkeling van de hypercar Valkyrie. Deze samenwerking blijft, ondanks het einde van de deal tussen het F1-team en de autobouwer, gewoon bestaan. Dit zou namelijk geregeld zijn in een afzonderlijke deal, die niet direct gelinkt is aan de sponsoring van het Formule 1-team.