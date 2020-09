Lance Stroll testte met GP2-auto van Prema op circuit van Imola

Lance Stroll heeft goed gebruik gemaakt van de korte pauze op de Formule 1-kalender. De Canadees heeft ervoor gekozen om het circuit van Imola te verkennen in een oude GP2-auto. Imola staat voor het eerst sinds 2006 weer op de kalender en zal over enkele weken een F1-race organiseren.

Dit jaar wordt de eerste Grand Prix van Emilia-Romagna verreden, maar het is zeker niet de eerste Grand Prix op Imola. Het beroemde circuit in San Marino heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1 en stond van 1980 tot en met 2016 op de Formule 1-kalender.

Stroll heeft deze week het Enzo e Dino Ferrari-circuit verkend in een oude GP2-auto, zo melden bronnen in Italië. Vanwege strikte beperkingen om te testen met F1-wagens mag de Racing Point-coureur op Imola geen Formule 1-auto besturen. Daarom reed Stroll in een oude Prema GP2-auto. Prema is eigendom van zijn vader Lawrence Stroll.

De Canadees is zeker niet de eerste coureur die het circuit van Imola verkent voordat hij gaat racen. Een paar weken geleden was Valtteri Bottas al te zien in een Mercedes AMG A45 op het Italiaanse circuit.

Van de huidige F1-coureurs is Kimi Raikkonen de enige die de race in 2006 heeft meegemaakt.