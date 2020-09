Ross Brawn vindt Alex Albon goed genoeg voor Red Bull Racing.....

Alexander Albon krijgt nog altijd veel kritiek. De Thaise Brit is niet goed genoeg voor het tweede stoeltje maar Helmut Marko en Christian Horner blijven hem steunen, al belde Horner wel met Nico Hulkenberg en Sergio Perez naar hun beschikbaarheid.

Helmut Marko zei vorige week bovendien dat hij hoopt dat Albon de critici de mond kan snoeren, iets dat hem afgelopen weekend lukte met zijn eerste podiumplaats in de F1. Voormalig F1-teambaas Ross Brawn is van mening dat Albon wel goed genoeg is voor de stoel naast Max Verstappen.

Wonderen voor zelfvertrouwen

Brawn schreef: "Alex Albon heeft dit seizoen behoorlijk wat op zich afgekregen en zal het moeilijk hebben gevonden om Pierre Gasly, de coureur die hij halverwege vorig jaar verving bij Red Bull, zijn eerste overwinning te zien vieren terwijl hijzelf niet scoorde. In Mugello reed hij fantastisch en hij moest er zeker voor werken. Sommige van zijn inhaalacties waren uitstekend, met name de inhaalactie op Daniel Ricciardo voor de derde plaats."

"Met Max Verstappen heeft Albon een geweldige teamgenoot en het zal altijd een uitdaging zijn voor hem, of voor iemand anders op die stoel. Ik denk dat hij zijn werk goed genoeg doet om zijn stoel te behouden. Dit podium zal wonderen verricht hebben voor zijn zelfvertrouwen."