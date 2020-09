Ralf Schumacher: "Red Bull moet Nico Hulkenberg bellen"

Met de aankondiging van de transfer van Sebastian Vettel naar Aston Martin richt de geruchtenmolen zich nu op de tweede stoel bij Red Bull Racing. Hoewel Red Bull zelf altijd heeft aangegeven door te willen gaan met Alexander Albon, noemen verschillende media nu andere namen en staat de druk vol op de positie van Albon voor 2021.

Deze geruchtenmolen is mede veroorzaakt door Christian Horner zelf, die zeer positief was over Nico Hülkenberg. De Duitser staat altijd goed op het netvlies bij de F1-teambazen en zijn recente optreden bij Racing Point heeft opnieuw indruk gemaakt. Ralf Schumacher vindt dat Red Bull niet aan deze beslissing hoeft te twijfelen.

Stabiliteit en ervaring

De voormalig F1-coureur van Jordan en Williams zei bij Sky Duitsland: "Als ik Helmut Marko was, zou ik Nico Hulkenberg bellen en hem in de auto zetten Hij is van hetzelfde niveau als Daniel Ricciardo. Hij zou een grote aanwinst voor het team kunnen zijn. Marko zou dan een tweede stabiele coureur hebben die met zijn ervaring ook zou kunnen helpen ontwikkelen."

Helmut Marko zelf houdt voorlopig vast aan eerdere beslissingen. Zolang Albon laat zien dat hij vooruitgang boekt, krijgt hij volgens de Oostenrijker dan ook de beste kans om ook komend seizoen voor Red Bull Racing te strijden.

Red Bull roept zelf de laatste dagen dat Albon niet een eerlijke kans heeft gehad maar de afgelopen weken gaf Max Verstappen toch ook enkele steken onder water richting zijn teamgenoot.