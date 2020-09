Zonder rode vlag had Daniel Ricciardo een podium en ttatoo met Renault

Het waren gemengde gevoelens voor Daniel Ricciardo toen hij op het nippertje een Formule 1-podiumplaats miste tijdens de Toscaanse Grand Prix. Ricciardo leek op koers te liggen voor het eerste podium van Renault sinds de Japanse Grand Prix van 2010 tot slotfase in Mugello, waar hij in de laatste ronden werd ingehaald door de Red Bull van Alexander Albon in bocht 1.

Zonder de tweede rode vlag vanwege de zware crash van Lance Stroll, gelooft Ricciardo dat hij genoeg over had op de medium banden om P3 te behouden en de aanvallen van Alex Albon af te zweren.

Rode vlag gooide roet in het eten

De vrolijke Australische coureur zei tegen Autosport: "Ja, het zijn gemengde gevoelens. Ik stuiter van blij en voldaan naar een beetje teleurgesteld. De waarheid is dat het lijkt op Monza vorige week, we hebben onszelf in de beste positie geplaatst. We hebben alles gedaan wat we konden. Helemaal op het einde hadden we dat laatste stukje niet om het podium vast te houden, terwijl we hem tijdens de race in handen hadden. Zonder de rode vlag van Stroll heb ik het gevoel dat we een goede controle hadden over de mediums, dus misschien was dat een betere kans voor ons om de derde plaats vast te houden."

"Feit is dat we dichterbij komen en om geluk in het team te zien en ook wat teleurstelling met een vierde plaats, dat is een goede plek om te zijn. Iedereen heeft honger naar meer."

Renault ging het weekend in Mugello in en verwachtte niet zo goed te presteren. Het team worstelde op locaties met veel downforce, zoals Barcelona. De prestatie van zondag in Mugello heeft Ricciardo het vertrouwen gegeven dat Renault in de rest van 2020 kan presteren op alle soorten circuits.

"We zijn misschien een beetje teleurgesteld dat we zo dicht bij een podium kwamen, maar als we het van een afstandje bekijken was het een circuit waarvan we niet echt verwachtten dat het bijzonder competitief zou zijn. Het is een circuit met hogere downforce, het is er een waar we niet bijzonder sterk op zijn geweest, Barcelona en dat soort circuits zijn niet onze sterke punten. Dus goede vooruitgang op dit soort circuits."

"Dat is echt bemoedigend, het geeft ons een aanmoediging om naar andere circuits met veel downforce te komen. Het lijkt erop dat we de auto beter onder controle krijgen. Het is nog steeds zo dichtbij in dat op elkaar gepakte middenveld, maar op zondag is ons racetempo solide. Dus als we ons meer naar voren kwalificeren, dan eindigen ​​we zondag op een goede plek."