Red Bull bekijkt opties om Alex Albon te vervangen

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat hij de opties van zijn team voor het coureursduo voor 2021 onderzoekt. Max Verstappen staat stevig onder contract, maar zowel Pierre Gasly als nu Alex Albon hebben moeite om zich te meten met de Nederlander.

De Thaise Brit behaalde gisteren na ruim een jaar bij het Oostenrijkse team zijn eerste podium, mede door het verloop van de race. Albon was hier uiteraard blij mee maar de vraag is of hij volgend jaar nog teamgenoot van Max Verstappen is.

Helmut Marko zei hierover: "We weten dat hij snel is als alles normaal verloopt. Ik hoop dat al het gepraat nu eindelijk stil zal zijn. Zolang Alex zich blijft ontwikkelen en hij aan onze verwachtingen voldoet, is hij onze kandidaat."

Hulkenberg en Perez

Het is echter onwaarschijnlijk dat de geruchten over zijn positie zullen stoppen, terwijl sterke kandidaten zoals Nico Hulkenberg en nu Sergio Perez op de markt zijn. Marko vertelde afgelopen weekend in Mugello aan het Spaanse Movistar: "Andere coureurs hebben met ons gepraat, maar op dit moment gaan we niets bespreken. Albon is onze man."

Teambaas Horner voegde toe: "Er zijn een paar sterke coureurs op de markt. Nico Hulkenberg is er daar één van, maar onze prioriteit is Alex. Het is een onderdeel van mijn werk om te weten welke andere opties beschikbaar zijn, maar we zijn vastbesloten om Alex te ondersteunen bij het realiseren van zijn potentieel."