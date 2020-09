Opvallend: Achterhoede-coureurs van Williams zien niets in races met omgekeerde grid

Je zou misschien verwachten dat het team dat veel achteraan het huidige Formule 1-veld te vinden is, als eerste zal roepen dat het invoeren van de omgekeerde startgrid tijdens sprint-races, een goed idee is. Niets is minder waar.

De Williams-coureurs zitten niet te wachten op een omgekeerd startveld. Ross Brawn pleitte naar aanleiding van de spannende Grand Prix van Italië voor de invoering van korte sprint-races met een omgekeerd startveld, om meer spanning te krijgen in races. De race op Monza was in de laatste 26 ronden een korte sprintrace waarbij constant actie was en waar er tot de vlag hard geknokt moest worden voor elke meter. Brawn zegt zich er hard voor te maken met de FIA om volgend jaar zo'n sprintrace in te voeren en hij zei dat Mercedes een dergelijk voorstel om dat dit jaar te doen op Monza werd tegen gehouden. Liberty Media ziet daar ook wel wat in voor volgend seizoen.

DNA van de Formule 1

De teams die daar vermoedelijk het meest van zouden profiteren, staan ​​achteraan op de grid, maar de twee coureurs van Williams houden er niet van.

"Dat is niet het DNA van de Formule 1", zei Nicholas Latifi. "De resultaten zouden veel minder waard zijn."

George Russell is het daarmee eens: "Ik vind het niet leuk, ook al zou ik waarschijnlijk zo nu en dan punten halen.

Sitting duck: Russell wil niet constant ingehaald worden

"Maar ik zou er idioot uitzien, want de snelle jongens zouden ons vermorzelen. Ze zitten in auto's die zoveel beter zijn dan de onze dat ze tien meter later gemakkelijk kunnen remmen. We zouden onszelf niet kunnen verdedigen."

Al snel volgt er nuance: "Aan de andere kant, als ik in een topauto zat, zou ik er waarschijnlijk helemaal voor zijn - je zou eruit zien als een superheld, doordat je constant anderen inhaalt. Maar ja: die rijden in auto's die gewoon niet zo goed zijn.'' voegde de Britse coureur toe.