Ross Brawn na bizarre GP Italië: omgekeerde grid goed plan

Ross Brawn vindt een omgekeerde startgrid een goed idee om de Formule 1 weer spannend te maken. Brawn schrijft dat in zijn column op F1.com.

Aanleiding was de bizarre en de -tot de laatste meters spannende- Grand Prix van Italië van afgelopen weekend in Monza.

De Formule 1 'Motorsport Managing Director' van de FIA schrijft: "Monza was al kandidaat voor een omgekeerde sprintrace toen wij dat idee wilden testen dit jaar. Helaas konden we dat niet uitvoeren, maar het concept is nog altijd het overwegen waard en het is iets waar wij en de FIA aan willen werken in de komende maanden en we willen het bespreken met de teams voor volgend jaar."

Unicum

De race in Monza resulteerde in een podium met drie dol blije mannen op het podium: Pierre Gasly wist de race op meesterlijke wijze en totaal onverwacht te winnen nadat de race was stil gelegd vanwege de harde crash van Charles Leclerc in de Parabolica. Leclerc kwam er zonder al teveel kleerscheuren vanaf, zijn Ferrari kon naar de schroothoop.

Wat volgde was een zinderende sprintrace van 26 ronden over het snelle Italiaanse circuit nabij Milaan. Er was constant actie op de baan en de regie kon amper alle actie bijhouden; uniek in de hedendaagse Formule 1 die normaliter wordt gedomineerd door de wereldkampioenen van Mercedes.

Brawn ziet kansen

De voormalig teambaas van Brawn GP - het team dat spectaculair het wereldkampioenschap won in 2009 na in allerijl het voormalige Honda-team te hebben overgenomen - zegt dat de algemene Formule 1-liefhebber zijn vingers erbij kan aflikken de komende jaren: het wordt goud wat we gaan zien zegt Brawn met zoveel woorden.

"Met de auto's van volgend jaar die nog een beetje hetzelfde blijven zoals nu, kunnen onze fans toch getrakteerd worden op een soortgelijk drama zoals we dat zagen dit weekend in Monza."

Plan werd afgeketst door Mercedes

Het idee van de korte sprintraces met een omgekeerde startgrid werd voor 2020 tegen gehouden door Mercedes. Dat zou voor 2021 niet meer kunnen. Met een vers ondertekend Concorde-verdrag (vernoemd naar het Place de la Concorde in Parijs waar de FIA gevestigd zit) zouden de kansen op zo'n sprintrace met een "overgrote meerderheid" alsnog aangenomen kunnen worden, schrijft Brawn. Het lijkt er dus op dat er vanaf 2021 dit wel eens vaste prik op de kalender kan gaan worden. Het idee zou volgens Brawn doorgedrukt kunnen worden, zelfs als er twee teams tegen zouden stemmen.

Mercedes gebouwd om vooraan te rijden

Brawn schrijft verder dat het dwarsbomen van het idee door Mercedes kwam doordat hun auto gebouwd is om vooraan te rijden, niet om in te halen. Het valt inderdaad op dat wanneer de Mercedes achter andere auto's rijdt, de bolides het duidelijker zwaarder lijken te hebben dan wanneer men fier aan kop rijdt.

Brawn legt uit: "Momenteel heeft Mercedes hun auto's zó ontworpen dat hun auto's de snelste ronde zullen rijden en vervolgens de race aan kop rijden. Als zij zouden weten dat ze meer moeten inhalen, dan zullen zij hun benadering moeten aanpassen."