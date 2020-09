'Racing Point kiest vanwege hoge kosten niet voor Sebastian Vettel'

Het team van Racing Point zou wel eens niet voor Sebastian Vettel kunnen kiezen als rijder voor volgend seizoen vanwege de hoge kosten. Het Duitse Auto, Motor Und Sport schrijft dat "Vettel er niet bij" zit bij Racing Point voor volgend seizoen.

Nu de rel rond het kopieerschandaal rond de 'roze-Mercedes' afgerond is, vraagt het Duitse medium het team naar de stand van zaken wat betreft hun keuze voor keuze voor volgend seizoen.

Otmar Szafnauer is de teambaas van het vroegere Jordan, dat volgend jaar deelneemt aan de races onder de naam Aston Martin F1. Hij zegt opmerkelijke dingen in het laatste deel van een vraaggesprek dat het Duitse blad met Szafnauer heeft gepubliceerd.

Daarin geeft de teambaas aan dat het team de Corona-crisis waarschijnlijk niet had overleefd toen het team nog Force India was, maar dat er nu dankzij geld van sponsoren en dankzij de budgetlimiet toch een toekomst is.

Bomen reiken niet langer tot aan de hemel

Maar daarbij reiken de bomen niet langer tot aan de hemel en zal het team dus moeten blijven letten op de kosten, zeker nu er dit jaar ruim de helft aan inkomsten worden verwacht.Dat gaat al snel over 100 miljoen, vertelt de teambaas.

Maximaal scoren op kwaliteit en kwantiteit kan niet meer

Het geld is er niet meer om naar op zowel kwaliteit als kwantiteit maximaal te scoren, zegt hij. Daarom is dit het juiste moment om te snijden in kostsen zoveel als mogelijk. Hij denkt dat de effecten van de budget-plafonds en de eerlijkere verdeling van het geld over de teams al in 2022 merkbaar zullen zijn.

Coureurs

Dan vraagt de verslaggever: "Wanneer bevestigt u uw coureurs?" Er volgt vervolgens een cryptisch woordenspel, en daarom vertalen we hierbij maar even letterlijk het laatste deel het interview dat het Duitse medium vanmiddag publiceerde:

Szafnauer antwoordt: "Dat hebben we twee jaar geleden gedaan. Er valt niets meer te bevestigen."

Verslaggever: "Met andere woorden: Geen Sebastian Vettel?"

Szafnauer: "Het was er nooit."

Verslaggever: "Wat betekent dat voor volgend jaar? "

Szafnauer: "Laten we het interview afsluiten met de laatste twee vragen."