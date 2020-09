Lewis Hamilton finisht als 7e in Monza: "Max Verstappen scoorde toch niet vandaag, dus ik kan het hebben"

Lewis Hamilton had een moeilijke race tijdens de Grand Prix van Italië. Na zijn straf kwam hij niet verder dan de zevende plaats tijdens de knotsgekke F1-race op Monza.

De race werd gewonnen door Pierre Gasly in De Alpha Tauri.

Complimenten voor Pierre Gasly

"Allereerst mijn grote complimenten voor Pierre na zijn prestatie hier vandaag. Ik heb gezien wat hij moest doormaken nadat hij door het topteam terug werd geplaatst en nu weet hij datzelfde topteam te verslaan. Het is geweldig om hem te zien herstellen en groeien. Mijn felicitaties voor hem en zijn team."

Daarna begint de sportieve verliezer over zijn eigen race. Die liep niet niet van een leien dakje.

Moeilijke race

Hamilton: "Het was moeilijk, het zat er gewoon niet in vandaag."

Hamilton viel na zijn straf terug naar de laatste plaats en wist nog terug te komen tot de zevende plek. Teamgenoot Valtteri Bottas kwam niet verder dan de vijfde plaats.

Lewis Hamilton vertelt: "Ik had de pech met de straf, maar als je er niet door wordt gedood, kun je er alleen maar sterker van worden."

Lewis neemt zijn verantwoordelijkheid

"Ik moest dus lang stil staan in de pitstraat, maar toen ik eenmaal weer in de buurt van de rest zat kon ik wel redelijk goed vechten."

"We hadden geen geweldige pitstop en ik had ook echt niet gezien dat ik de pitstraat niet in mocht, maar daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zat er niet meer in dan P7 een kon ik nog de snelste ronde rijden. Max scoorde vandaag niet, dus ik kan het hebben."

Lewis loopt verder uit op Verstappen en Bottas

Hamilton blijft met 164 punten de leider in de stand om het WK. Bottas is door zijn vijfde plaats Verstappen voorbijgegaan in de WK-stand. De Fin heeft als nummer 2 nu 117 punten. Verstappen blijft staan op 110 punten waarmee hij nu de derde plek inneemt.

Voor het slecht presterende Ferrari duurde in Monza het drama voort. Sebastian Vettel viel al vroeg uit met een kapotte remleiding. Leclerc maakte met zijn harde crash het drama compleet.