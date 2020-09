Woedende Kimi Raikkonen: "Esteban Ocon is een idioot"

Kimi Raikkonen was na de kwalificatie woedend op Esteban Ocon. Tijdens de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix van ontstond er een gevaarlijke situatie doordat coureurs ophoopten op weg naar hun laatste snelle ronde en zodoende vlak achter elkaar kwamen te rijden.

Kimi Raikkonen had zich vlak achter Ocon weten te nestelen en kwam zodoende in de slipstream van de Fransman waardoor hij hem in wilde halen tijdens hun snelle ronde. Die was daar echter niet van gediend en blokkeerde de Fin die daardoor woedend was. Over de boordradio zei hij tegen zijn team Alfa Romeo: "Hij blokkeert me de hele tijd, deze idioot!"

Kwalificatie voelde als start van de race

Naderhand was Kimi rustiger: "We kunnen blij zijn met dit resultaat, ook al denk ik dat we minstens een plaats hoger hadden kunnen eindigen. Tijdens mijn eerste runs in Q1 voelde de balans van de auto erg goed, maar tijdens mijn laatste run met nieuwe banden had ik wat onderstuur. In elk geval is dit het resultaat en zullen vanaf hier gaan vechten. Hopelijk wordt het tijdens de race wat makkelijker om zo hoger te eindigen."

"We wisten dat Q1 rommelig zou worden en dat het belangrijk zou zijn om op het juiste moment op de juiste plek te zijn: het is niet de eerste keer dat het hier gebeurt en het zal zeker niet de laatste zijn. Het voelde meer als een race-start dan als kwalificatie, maar zo gaat het."

"Het zal interessant zijn om te zien wat de race voor ons in petto heeft. We hadden op vrijdag wat moeite met de lange runs, maar de auto heeft een stap vooruit gemaakt, dus hopelijk kunnen tijdens de race beter presteren. We zullen ons best doen en kijken waar we uitkomen", voegde Kimi toe, die zijn pole record in 2018, met Ferrari, vandaag teniet gedaan zag worden door Lewis Hamilton.