Max Verstappen begint zaterdag met andere versnellingsbak

Max Verstappen behoort tot de drie coureurs die de rest van het weekend in Italië zullen rijden met een nieuwe versnellingsbak. Red Bull Racing wil geen risico nemen en heeft daarom besloten om uit voorzorg de versnellingsbak van wagen met nummer 33 te wisselen.

Naast de Nederlander krijgen ook Lance Stroll van Racing Point en Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo een nieuwe versnellingsbak gemonteerd op hun wagen. Alle drie de coureurs krijgen echter geen gridstraf. Verstappen en Stroll nemen een eerder gebruikte versnellingsbak in hun wagen, die al eerder is ingezet tijdens dit seizoen. Giovinazzi krijgt wel een gloednieuwe versnellingsbak en mag deze zonder gridstraf wisselen vanwege zijn crash vorige week in Spa-Francorchamps.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Verstappen na zijn crash in de eerste vrije training met Red Bull Racing besloten om een andere versnellingsbak te monteren. Of de vervangen versnellingsbak later in het seizoen nog inzetbaar is of is afgeschreven is niet bekend.