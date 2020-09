Haas-baas Steiner wil denken dat Ferrari sneller herstelt

Haas-teambaas Guenter Steiner wil geloven dat het minder lang dan drie jaar gaat duren voordat Ferrari weer snelheid heeft weten te vinden in de motoren. Haas kon niet overstappen op bijvoorbeeld Renault, bleek eerder.

Het was een moeilijke dag voor Haas. In de ochtendtraining reden Romain Grosjean en Kevin Magnussen de 14e en de 15e tijd. Vrijdagmiddag kwamen ze niet verder dan de 18e en de 16e tijd.

Steiner: "Het was een moeilijke dag, maar we hadden geen onverwachte dingen. We komen vermogen tekort. Onze lange run was niet zo slecht, maar we zullen het morgen wel zien. Ik heb geen idee wat we dan kunnen verwachten met de ban op kwalificatieafstellingen op de motoren."

Volgens Mattia Binotto gaat het nog wel even duren voordat Ferrari weer vooraan de grid mee kan doen. Ook de klanten-teams hebben daar last van, maar Guenter Steiner van Haas wil er niet aan dat het nog drie jaar zou duren voordat dingen beter worden voor Ferrari en dus ook voor Haas.

"Als je hoort dat de situatie twee of drie jaar zo blijft, dan is dat zwaar. Ik ben echter positief. Er is één andere leverancier waarmee wij zouden kunnen werken, maar zij hebben al de maximale capaciteit bereikt. Het is ook eigenlijk niet te doen om een andere motor te switchen, en aangezien we ook samenwerken met Ferrari ook qua schakelbak en andere onderdelen."

"Momenteel is het moeilijk om positief te denken, maar Ferrari heeft dit soort situaties eerder meegemaakt en ze zijn altijd terug gekomen. Je kunt niet zomaar bij de eerste obstakels wegrennen."

Wie gaat er rijden bij Haas?

Qua coureurs heeft Haas gesprekken met Gene Haas de komende tijd. Steiner: "Wie er ook in 2021 in de auto zit, die moet er ook in 2022 in zitten Want als je dan een nieuwe auto hebt én een nieuwe coureur dan wordt het lastig. Ze moeten dus blijven voor minimaal twee jaar."

Steiner heeft geen haast

Steiner zegt geen haast te hebben met de keuze voor de coureurs. Liever een goed beslissing dan een overhaaste beslissing, zegt de Haas-baas.

"We hebben nu twee coureurs en ik denk dat als we te lang gewacht zouden hebben we nog altijd op hen terug kunnen vallen", aldus Steiner die oo nog grappend toevoegt dat hij in ieder geval niet verwacht dat de rijdersmarkt zo gaat zijn dat Lewis Hamilton voor het team zal gaan rijden.