Max Verstappen ontevreden na crash en vijfde tijd in Monza: "Geen goede dag"

Max Verstappen reed in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de vijfde tijd. Tijdens de eerste training was Verstappen gecrasht waardoor hij de nieuwe aerodynamische update die het team mee bracht naar Italië vernielde.

„Het was geen goede dag”, zegt Verstappen. „We worstelen met de balans in de auto en de grip in zijn algemeenheid. We hebben dus nog wel wat werk te doen. Hopelijk kunnen we dat oplossen.”

De coureur van Red Bull gaf op Monza meer dan een seconde toe op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was.

"Je probeert net als iedereen de limiet op te zoeken op dit circuit en soms gaat dat fout. Maar dan kun je maar beter de bocht heel wijd nemen; in de training maakt dat toch niet uit", zei hij over het heel erg wijd uit de Parabolica komen tijdens de vrijdagmiddag.

"Belangrijker is dat we balans vinden, want dan kun je ook beter de bandenslijtage tegengaan. Ik hoop dat we het kunnen oplossen voor de kwalificatie op zaterdag."

Verstappen zorgde in de eerste vrije training voor opwinding met een spin. Hij schoot door het grind en kwam in de bandenmuur tot stilstand. Daarbij brak onder meer de voorvleugel van zijn auto af. Na vlot werd van zijn team kon de Limburger terug de baan op.

"Het team repareerde de auto heel snel en in de tweede training merkte ik verder niets daarvan, dus daarover zijn geen zorgen."

De Grote Prijs van Italië is de achtste race van dit ingekorte Formule 1-seizoen. Na zeven races is Hamilton de fiere leider met 47 punten voorsprong op nummer twee Verstappen.