Jos Verstappen laat positief geluid horen over Red Bull

Jos Verstappen laat positief geluid horen over Red Bull

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben drie goede testweken achter de rug. De Nederlander oogde snel, terwijl zijn nieuwe Red Bull-bolide er ook betrouwbaar uitzag. Verstappens vader Jos is ook tevreden, en wijst ook naar de krachtbron en de impact van teambaas Laurent Mekies.

Het team van Red Bull Racing beleeft dit jaar één van de spannendste jaren uit hun bestaan. Voor het eerst in hun bestaan rijden ze met eigen krachtbronnen, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Het was de vraag of ze wel competitief zouden zijn, en teambaas Mekies stelde na de presentatie van Red Bull al dat ze aan het begin van het jaar veel slapeloze nachten zouden hebben.

Tijdens de testdagen kenden ze inderdaad een paar mindere momenten met problemen, maar dit leek niet door de eigen krachtbron te komen. Ze konden verder zeer veel rondjes rijden, en Verstappen noteerde zelfs een aantal competitieve tijden. Ook bij zusterteam Racing Bulls liep alles op rolletjes, en ze lijken klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

Hoe is het gevoel bij Jos Verstappen?

Verstappens vader Jos was afgelopen weekend aanwezig in Bahrein, en zag daar veel goede dingen bij Red Bull. Hij wilde bij de Belgische zender RTBF nog geen conclusies trekken: "Je weet het natuurlijk nooit. Je ziet nooit wat er achter de tests schuilgaat, maar ik moet wel zeggen dat ik tevreden ben met wat er gebeurt. Vooral als je kijkt naar de motor. Die presteert goed en betrouwbaar. In de eerste race zullen we zien hoe het er echt voorstaat."

Jos Verstappen maakt één ding duidelijk: iedereen rondom zijn zoon is tevreden, zeker over de krachtbron. "We zijn blij. Er zijn een paar kleine probleempjes. Natuurlijk zijn er altijd wat aanpassingen te doen, maar voor nu werkt het perfect. Het maakt genoeg kilometers, en het is veelbelovend."

De rol van Mekies

Verstappen senior stelt ook dat het achter de schermen goed gaat bij Red Bull. Hij looft het harde werk van Mekies: "We zijn er erg blij mee, het team werkt heel erg goed. Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten. De sfeer in het team is ook uitstekend. Gelukkig is de rust teruggekeerd. Dit heeft een positief effect op het team."

"Laurent heeft uitstekende interpersoonlijke vaardigheden. Hij weet hoe hij mensen goed moet begrijpen. Ze kunnen hem niet voor de gek houden, en ons ook niet, omdat hij de data perfect begrijpt. Daarnaast is hij gewoon een buitengewone kerel."

schwantz34

Posts: 41.815

Het mot nie gekker worden als zelfs mega criticaster @Knalpijp de Bull al zonnig begint in te zien!

  • 6
  • 21 feb 2026 - 11:10
  • Dale U

    Posts: 1.826

    Mekies is een people manager en met kennis van zaken, als ik Jos mag geloven, kan mogelijk ook wat makkelijker Hadjar op zijn plaats zetten in zijn landstaal, mocht dat nodig zijn.

    • + 2
    • 21 feb 2026 - 09:07
    • shakedown

      Posts: 1.670

      Horner heeft ( met newey en Marko en vele anderen) een goede organisatie neergezet. Een robuste, goed lopend bedrijf waar eigenlijk alle processen in de kern zijn ingebouwd. Dat zie je nieuwe gezichten, maar de processen zijn helder en duidelijk. Nadat Mekies gekomen is, is het team niet ingezakt. Mekies doet het enorm goed, maar alle lof voor Horner en zijn team voor wat er staat

      • + 4
      • 21 feb 2026 - 11:19
  • f(1)orum

    Posts: 9.556

    Jos ziet het wellicht iets te zonnig in, gelet op het gezicht van Jos hier

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 09:12
  • snailer

    Posts: 31.912

    Off topic.
    Voor de alfafielen onder ons. Zie net dat bij dirkje vd broek. Alfa romeo rugzakjes liggen voor 6 euro.

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 09:18
    • Erwinnaar

      Posts: 5.488

      Is ook niet meer waard...

      • + 5
      • 21 feb 2026 - 09:22
    • markos

      Posts: 959

      Niet te lang wachten dan, die zijn zo weg(geroest 😜).

      • + 6
      • 21 feb 2026 - 13:44
  • Erwinnaar

    Posts: 5.488

    Wel bij rtbf op beeld en geluid, bij ziggo was het janken geblazen, geen rijder voor de camera gezien, geen jos ook, niemand behalve de pirelli man en een vreemde vogel met een brillentik a la meneer bernhard.

    we hebben een vraag van jaap, een vraag van peter, shelly sterk. lijkt me sterk dan jaap pete en kelly vragen hebben ingestuurd. haha, wat een nepperij.

    ook een misselijk moment met doornbos die vol in beeld met de handen in de broekzak ging om de benzineslang uit te loggen. man man man, wat slechte tv en nog slechter, de introfilmpjes.

    ziggo, ga je diep schamen.

    • + 2
    • 21 feb 2026 - 09:25
  • Knalpijp

    Posts: 2.408

    Die Bull gaat iedereen verassen in Aussie land.

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 10:26
    • schwantz34

      Posts: 41.815

      Het mot nie gekker worden als zelfs mega criticaster @Knalpijp de Bull al zonnig begint in te zien!

      • + 6
      • 21 feb 2026 - 11:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.527

    "Jos Verstappen laat positief geluid horen over Red Bull".

    Ja, nu nog wel.
    We spreken elkaar nog wel als het wat minder gaat straks.
    Voor nu ziet het er goed uit bij Redbull, maar is dat ook in Australië?

    • + 4
    • 21 feb 2026 - 10:31
    • SennaS

      Posts: 11.545

      Laten we hoepen dat rbr meedoet voor de prijzen, hoe meer strijd des te meer vreugde, net als vorig jaar.

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 12:48
    • markos

      Posts: 959

      Helemaal mee eens, SennaS.
      Mag ook wel eens gezegd worden hè 😜

      • + 3
      • 21 feb 2026 - 13:45
  • red

    Posts: 917

    Genesis 1 : “En diJos zag dat het goed was”

    • + 3
    • 21 feb 2026 - 11:48
    • red

      Posts: 917

      Johannes 3:16 : “ Want diJos had de (F1)wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven”

      • + 3
      • 21 feb 2026 - 12:04
  • Pietje Bell

    Posts: 33.287

    Ondertussen is Yuki in San Francisco voor een demorun.

    See him LIVE in the car from Red Bull Showrun San Francisco tody, Saturday, 2/21
    between 1p-4p at Marina Green.

    www.instagram.com/p/DVAkS4VFRpW/

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 12:24
  • SennaS

    Posts: 11.545

    Zolang Jos the Boss tevreden is hoeft rbr zich geen zorgen te maken.

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 12:45
  • DeGladdeViking

    Posts: 927

    Jos die het heeft over interpersoonlijke vaardigheden. Rally rijden zal hem goed doen, zijn vocabulaire in elk geval wel!

    We gaan het wel zien. Laat het maar lekker dicht bij elkaar zitten en verschillende karakteristieken die bij verschillende circuits horen. Elk weekend weer een verrassing wie vooraan staat.

    • + 4
    • 21 feb 2026 - 13:35

