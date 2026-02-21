Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben drie goede testweken achter de rug. De Nederlander oogde snel, terwijl zijn nieuwe Red Bull-bolide er ook betrouwbaar uitzag. Verstappens vader Jos is ook tevreden, en wijst ook naar de krachtbron en de impact van teambaas Laurent Mekies.

Het team van Red Bull Racing beleeft dit jaar één van de spannendste jaren uit hun bestaan. Voor het eerst in hun bestaan rijden ze met eigen krachtbronnen, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Het was de vraag of ze wel competitief zouden zijn, en teambaas Mekies stelde na de presentatie van Red Bull al dat ze aan het begin van het jaar veel slapeloze nachten zouden hebben.

Tijdens de testdagen kenden ze inderdaad een paar mindere momenten met problemen, maar dit leek niet door de eigen krachtbron te komen. Ze konden verder zeer veel rondjes rijden, en Verstappen noteerde zelfs een aantal competitieve tijden. Ook bij zusterteam Racing Bulls liep alles op rolletjes, en ze lijken klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

Hoe is het gevoel bij Jos Verstappen?

Verstappens vader Jos was afgelopen weekend aanwezig in Bahrein, en zag daar veel goede dingen bij Red Bull. Hij wilde bij de Belgische zender RTBF nog geen conclusies trekken: "Je weet het natuurlijk nooit. Je ziet nooit wat er achter de tests schuilgaat, maar ik moet wel zeggen dat ik tevreden ben met wat er gebeurt. Vooral als je kijkt naar de motor. Die presteert goed en betrouwbaar. In de eerste race zullen we zien hoe het er echt voorstaat."

Jos Verstappen maakt één ding duidelijk: iedereen rondom zijn zoon is tevreden, zeker over de krachtbron. "We zijn blij. Er zijn een paar kleine probleempjes. Natuurlijk zijn er altijd wat aanpassingen te doen, maar voor nu werkt het perfect. Het maakt genoeg kilometers, en het is veelbelovend."

De rol van Mekies

Verstappen senior stelt ook dat het achter de schermen goed gaat bij Red Bull. Hij looft het harde werk van Mekies: "We zijn er erg blij mee, het team werkt heel erg goed. Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten. De sfeer in het team is ook uitstekend. Gelukkig is de rust teruggekeerd. Dit heeft een positief effect op het team."

"Laurent heeft uitstekende interpersoonlijke vaardigheden. Hij weet hoe hij mensen goed moet begrijpen. Ze kunnen hem niet voor de gek houden, en ons ook niet, omdat hij de data perfect begrijpt. Daarnaast is hij gewoon een buitengewone kerel."