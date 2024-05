Ferrari onthult speciale livery voor Miami

Het team van Ferrari heeft het doek getrokken van hun speciale livery voor de Grand Prix van Miami. De Italiaanse renstal deelde in de afgelopen weken al een aantal teasers, maar nu is hun eenmalige look bekend geworden. Zoals verwacht zijn er veel blauwe accenten te zien.

Ferrari eert aankomend weekend hun Amerikaanse geschiedenis. De voorvleugel is voorzien van twee verschillende tinten blauw en ook de wieldoppen, de halo, de spiegels en de sidepods zijn voorzien van een blauw likje verf. Wat ook opvalt, is dat de logo's van de nieuwe titelsponsor HP veelvuldig op de wagen terugkomen. Onder meer op de achtervleugel en op de zijkant van de wagens zijn deze logo's te zien.