Charles Leclerc krijgt zware taak om Ferrari terug te brengen naar top "Ben ik klaar voor"

Met gebogen hoorden lopen Sebastian Vettel en Charles Leclerc door de paddock in Monza. Ze mogen bijna blij zijn dat er dit weekend geen publiek op de tribunes mag zitten. Monza is 'heilige grond' voor Ferrari, maar potten zal het team dit weekend niet kunnen breken, op z'n mildst gezegd.

Mattia Binotto-teambaas van het beroemde team- zei dat het wel jaren kan duren voordat Ferrari zich weer aan het front kan melden en kan strijden voor overwinningen. Nadat het team verkoos om door te gaan in 2021 met Charles Leclerc en Carlos Sainz, is er dus ook een zware taak voor de jonge Leclerc om het team te helpen naar betere tijden.

Leclerc zei voorafgaand aan het weekend in Monza: "Ik hoop dat ik nog veel jaren in de Formule 1 heb. En het is nu mijn taak om onze comeback zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Daarbij is mijn belangrijkste taak nu, om het team te helpen op alle mogelijke manieren. We moeten het team weer aan de top krijgen en dat moet zo snel mogelijk. Dat zal tijd kosten, daar ben ik mij best van bewust, maar ik ben klaar voor deze taak en ik zal 200 procent geven om het team te helpen zo goed mogelijk als ik kan.

Op de vraag of Binotto de juiste man is om het Italiaanse team door het dal naar betere tijden te leiden, zegt Leclerc: "Ik denk dat Mattia heel erg kalm is gebleven in deze situatie. We staan natuurlijk niet op de plek waar we horen te staan. We hebben de juiste mensen om terug te komen waar we willen zijn, daar heb ik vertrouwen in. Ik ben dus vol vertrouwen dat we de juiste weg in kunnen slaan die voor ons ligt."

Voorlopig lijkt het einde aan de worstelingen ook in Monza nog niet in zicht voor Ferrari. Volgens Binotto kan het team op z'n vroegst in 2022 weer mee doen om de overwinningen.