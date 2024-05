Wolff heeft zin in Miami: "Moeten meer performance vinden"

Het team van Mercedes wil aankomend weekend iets beter voor de dag gaan komen in Miami. Na een tegenvallende start van het seizoen, wil men nu de weg omhoog in gaan zetten. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat zijn team er klaar voor is in Miami.

Mercedes wist in de eerste vijf races van het seizoen geen sterke indruk achter te laten. De Duitse renstal worstelde met hun vorm en de auto. De teleurstelling was groot, en ze lijken steeds verder weg te zakken. Red Bull Racing en Ferrari zijn momenteel uit zicht, en Mercedes moet nu vechten met klantenteams Aston Martin en McLaren. In Miami moet het nu gaan gebeuren, en daar krijgen ze ook weer te maken met een sprintrace.

Druk

Mercedes-teambaas Toto Wolff leeft met een goed gevoel toe naar de aanstaande Grand Prix. De Oostenrijker is redelijk optimistisch als hij zich uitspreekt in de vooruitblik van Mercedes: "We zijn klaar voor de eerste Amerikaanse race van het jaar. Miami is ook één van de drukste evenementen qua activiteiten naast de baan voor het team. We hebben een vol schema in Florida en we kijken uit naar een positieve week op en naast de baan."

China

Wolff en Lewis Hamilton waren deze week al aanwezig in New York voor een promotieactiviteit. Wolff genoot daarvan, maar hij weet dat het beter moet op de baan: "We deden het niet super goed in China, we hadden te veel veranderingen doorgevoerd aan de set-up voor de kwalificatie. Daardoor hadden we voor de rest van het weekend een achterstand, ook al scoorden beide coureurs punten." Wolff weet dan ook wat er moet gebeuren: "We weten dat we performance moeten toevoegen."