Ralf Schumacher kraakt Mercedes: "Nog maar gedeeltelijk een topteam"

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal worstelt met hun vorm en dat zorgt voor ergernis. Het is duidelijk dat men niet tevreden is, en Ralf Schumacher stelt dat Mercedes nog maar gedeeltelijk een topteam is.

Mercedes gooide voor dit seizoen het concept om in de hoop de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing. Niets is minder waar, want Mercedes presteert slechter dan ooit. Het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton helpt ook niet mee, maar bij Mercedes proberen ze de moed erin te houden. Toch is het duidelijk dat men allesbehalve tevreden is, en dat is niet het beeld waarop men had gehoopt.

Oud-coureur Ralf Schumacher is enorm kritisch op het team van Mercedes. De Duitser wordt in gesprek met Sport Bild gevraagd of Mercedes nog een topteam is, zijn antwoord is duidelijk: "Dat zijn ze nog maar voor een gedeelte. Ze hebben één van de beste motoren in de Formule 1, misschien wel de beste. Maar ze kunnen niet winnen, omdat ze problemen hebben op andere gebieden zoals in de aerodynamica. Daarom is hun klantenteam McLaren momenteel beter. Dat is trouwens niet de fout van Daimler CEO Ola Kallenius. Toto Wolff is er verantwoordelijk voor dat alles werkt."