'Newey kan handtekening zetten onder Ferrari-contract'

Vandaag werd officieel bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Britse topontwerper stopt met zijn Formule 1-werkzaamheden en hij focust zich nu alleen nog op de RB17. Ondertussen lijkt het er op dat een overstap naar Ferrari steeds dichter bij komt.

Newey's vertrek bij Red Bull hing al geruime tijd in de lucht. Vandaag bevestigde de Oostenrijkse renstal het grote nieuws, en het persbericht was enigszins opvallend. Red Bull meldde dat Newey begin 2025 vertrekt bij het bedrijf, maar dat hij zich tot die tijd alleen nog meer bezighoudt met de RB17, de hypercar van Red Bull. Dat betekent dat hij in principe volgend jaar aan de gang kan gaan bij een nieuwe werkgever.

Super consultant

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde vanochtend al dat Ferrari jaagt op de handtekening van Newey. Het doorgaans betrouwbare medium Formu1a.Uno meldt nu ook dat Ferrari achter Newey aan zit. Het medium meldt dat er meerdere teams interesse hebben in zijn diensten, maar dat Newey alleen maar nadenkt over Ferrari. Hij kan dan een soort super consultant worden bij Ferrari. Het Italiaanse medium meldt dat er al geruime tijd een aanbod op tafel ligt.

Handtekening

Volgens Formu1a.Uno meldde Frédéric Vasseur en John Elkann zich eerst bij Red Bull voor Pierre Waché. De technisch directeur verlengde echter zijn contract bij Red Bull. Ook Newey werd benaderd, en volgens het medium hing er ook veel af van de gardening leave van Newey. Nu duidelijk is dat hij vrij snel aan de gang kan gaan bij een nieuw team, kan Ferrari toeslaan. Volgens het medium ontbreekt er alleen nog een handtekening, wat dus zou betekenen dat Newey zeer dicht bij een overstap is.