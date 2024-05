Autosportwereld staat stil bij sterfdag Senna

Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat Formule 1-icoon Ayrton Senna om het leven kwam bij een crash op het circuit van Imola. De sterfdag van Senna wordt overal ter wereld herdacht, ook vanuit de Formule 1-wereld regent het vandaag prachtige eerbetonen.

Senna overleed in 1994 aan de gevolgen van een zware crash op het circuit van Imola. Zijn toenmalige team Williams deelt een foto van Senna met de simpele tekst 'always in our hearts'. Senna boekte veel successen bij het team van McLaren, en daar eren ze hun icoon op een grootste manier. Ze hebben hun logo op sociale media een zwarte kleur gegeven en ze delen een prachtige collage van alle mooie momenten van Senna in het iconische roodwit uit de jaren '80.

Het team van Alpine was jaren terug nog het team van Toleman. Senna debuteerde voor deze renstal en dat zijn ze bij Alpine zeker niet vergeten. Ze delen een aantal foto's waarop te zien is dat Pierre Gasly de debuutwagen van Senna de fabriek inrijdt. Ook onder meer het team van Mercedes komt met een mooi eerbetoon. Ze eren een legende en ze delen een foto van Senna uit zijn tijd bij Lotus.

Veel andere mensen uit de autosport delen ook hun respect voor Senna.

