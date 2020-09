Zelfs Lewis Hamilton leeft mee met F1-fans: "Ik viel tijdens Schumacher altijd in slaap"

Lewis Hamilton zou zich kapot vervelen, als hij -zoals miljoenen fans wereledwijd-, steeds maar weer zou moeten toezien hoe een en dezelfe man toch iedere keer weer met het eremetaal naar huis mag.

"Als fan groeide ik op, woonde ik in verschillende gebieden, en ik keek toen altijd tijdens het tijdperk-Schumacher. Ik weet dus hoe het is", zo vertelt de zesvoudig wereldkampioen die overigens mee leeft met de F1- fans. Hamilton won zondag de vijfde Grand Prix op rij in de almachtige Mercedes. Hamilton zegevierde de afgelopen zes jaar en pakte steeds maar weer de titel op dominante wijze.. Zo won Hamilton de afgelopen zes jaar elke keer het WK. samen met het dominante team van Mercedes

Terwijl Hamilton zojuist weer een Grand Prix op zijn naam wist te schrijven door van pole, onbedreigd naar de zege te rijden, denkt Hamilton weer even terug aan de momenten dat hij altijd Michael Schumacher zag winnen. Tussen de jaren 2000 -2004 was de Duitser onverslaanbaar met de dominante Ferrari won hij zo'n beetje alles wat er maar los en vast vast.

Hamilton: "Ik was nog maar een tiener, nam dan een ontbijt en bekeek de start, viel in slaap en dan werd ik zo'n beetje tegen het einde van de race weer wakker", herinnert Lewis zich nog goed.

"Als ik vandaag zou hebben gekeken dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen en daarna de samenvatting terug kijken, want dat is veel korter", alus Hamilton die tegenwoordig veganist is.

De 35-jarige Brit won de afgelopen zes jaar het wereldkampioenschap met Mercedes en is hard onderweg om de records van Michael Schumacher te evenaren. De huidige tussenstand in het WK 2020 lijkt een voorbode van een zevende wereldtitel. Max Verstappen is de enige die Hamilton nog wat weerstand kan bieden, toch is het gat tussen de twee nu 47 punten.

Als Hamilton dit jaar het kampioenschap weer wint, staat hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Als Lewis nog twee Grands Prix op zijn naam schrijft, dan evenaart hij de Duitse racelegende sowieso al waar het gaat om het aantal raceoverwinningen.

Het is aannemelijk dat de dominantie van Lewis en zijn team pas in 2022 eventueel voorbij zal zijn, gezien de enorme voorsprong dat het team van Mercedes al jaren heeft onder de huidige regels.

In 2022 komt er een budget-plafond zodat de teams nog beperkt mogen spenderen aan het beter maken van de bolides. Ook komen er totaal andere racewagens en een nieuw pakket regels waaraan de mobielen dan zullen moeten voldoen.

Het zou de teams allemaal weer vanaf nul doen starten waardoor er weer gelijkere kansen zijn voor iedereen. Dan is het waarschijnlijk sowieso dus moeilijker om nog jarenlang de sport te domineren zoals Mercedes nu heeft gedaan.

Hamilton heeft volledig gelijk as hij zegt: "Hopelijk snappen mensen wel dat het niet onze fout is, zegt Lewis. "Uiteindelijk moeten de mensen die de knopen doorhakken en de regels verzinnen hier op worden aangesproken, en misschien doen ze dan vanaf nu beter werk, als dat kan."