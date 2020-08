Als hij zijn helm af zet, wil Lewis Hamilton met enige regelmaat graag vertellen dat hij als mens en als coureur het beste met de wereld voor heeft. De snelle Brit vraagt nog net niet om een standbeeld voor zijn mening, maar kijkers zullen er zich soms op betrappen een denkbeeldig aureool boven zijn hoofd te zien zweven.

Zo gaf Lewis onlangs nog aan zich 'ongemakkelijk te voelen' om te moeten onderhandelen over een miljoenencontract bij Mercedes, terwijl wereldwijd miljoenen mensen werkloos raken in tijden van Corona.

Wat je er ook van vindt: de videmaker in dit filmje heeft in ieder geval een sterke mening over de meningen en de levensstijl van Lewis 'wereldverbeteraar' Hamilton. Het filmpje wordt massaal bekeken en besproken.