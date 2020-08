Lewis Hamilton: "Het was best een lastige race, out there"

Lewis Hamilton zegt vlak na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van België, dat de race op Spa-Francorchamps zeker niet zijn makkelijkste Grand Prix-zege was.

Sterker nog: "Het was best een lastige race, out there", begint Hamilton enthousiast te vertellen tegen Martin Brundle.

"De bandentemperaturen zakten langzaam en dat was een beetje een worsteling", vertelt Hamilton opgelucht nadat hij de finish wist te behalen.

Hamilton heeft ook in België na elke sessie, kwalificatie en race weer een meeslepend verhaal klaar. En hij weet dat nog spannend te brengen ook.

Hamilton begint enthousiast over spannende momenten vanwege allerlei vibraties in zijn auto nadat hij zich iets verremde bij de vijfde bocht. "Toen hoorde ik dus ook ineens een soort 'snap' in de auto", vertelt de getalenteerde Brit, terwijl hij met zijn duim en ringvinger knipt.

Loftrompet voor Mercedes

Makkelijk was het dus alles behalve, valt af te leiden uit Hamilton's woorden, die inmiddels bezig is zijn grote dank en waardering uit te spreken richting de ongelofelijk kundige mensen van het briljante team, waarbij hij het geluk heeft er te mogen racen.

Lewis vertelt hoe het team beschikt over een niet te evenaren werk-ethos, terwijl de juist zo verschrikkelijk gedreven mensen die er werkend slechts hun passie uitvoeren in alle nederigheid en dankbaarheid. De teamleden van Mercedes zijn zo vreselijk bekwaam en vastberaden, hun instelling en tomeloze inzet zijn het ware fundament onder de weg richting wederom klinkende resultaten. Hamilton voelt zich verheugd samen te mogen werken met teamleden die stuk voor stuk geen enkele mogelijkheid onbenut laten zodra zij kans zien om gezamenlijke dromen te doen uitkomen en hun doelen te bereiken middels tomeloze inzet, vertelt Hamilton.

Volgens Lewis zullen de onvermoeibare teamleden van Mercedes altijd hard blijven werken om met vuur en passie de auto sneller te blijven maken. Bij al het ongekende succes waarvoor zij verantwoordelijk zijn, blijven deze mensen zich met toewijding, passie en trouw inzetten voor Mercedes. Vol liefde, toewijding en trouw werken zij zonder enige zelfgenoegzaamheid keihard dóór waar anderen juist stoppen.

Het is genieten geblazen samen te werken met zo'n groep briljante personen die aan de wieg staan van dit belachelijk grote succes, zo vertelt Lewis vol enthousiasme.

Ondertussen stijgt Hamilton tot eenzame hoogte. Als hij nog twee extra Grand Prix-overwinning weet te boeken, dan erbij evenaart hij binnenkort de records van Michael Schumacher.

Het was dus een lastige race, maar gelukkig weet Hamilton Deze moeilijke race te nailen. was volgens Lewis dus zeker niet de makkelijkste.

Vijf minuten later geeft de Brit voor de microfoon van Ziggo Sport toe: "Het was eigenlijk wel behoorlijk saai vandaag."

Hamilton won op dominante wijze, al leek de race ook vooral berusting te bevestigen bij zijn concurrenten Verstappen en Bottas.

Spannender werd het er vanmiddag niet op, de kijker zag vooral een potje banden-sparen in een dure optocht.

Voor Hamilton was het dus niet de makkelijkste overwinning. Voor de kijker was het in ieder geval niet de meest memorabele of zwaar bevochten overwinning in Lewis rijke loopbaan.