FIA gaat crash Antonio Giovinazzi onderzoeken

De FIA onderzoekt de manier waarop de auto van George Russell tijdens de Grand Prix van België met hoge snelheid een vliegend wiel raakte, dat was losgekomen van de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi toen hij vlak voor de neus van Russell crashte.

In één van de weinige hoogtepunten van de race in Spa raakte Russell het stuiterende wiel van Antonio Giovinazzi's Alfa Romeo nadat de Italiaanse coureur crashte. Russell zei hierover tegen RTL: "Het was pech dat ik het raakte, maar het had gemakkelijk een marshal of iemand in de menigte kunnen raken als er fans waren geweest. Je leert van elk ongeval en we moeten hier duidelijk verbeteringen aanbrengen."

Er zijn echter al strenge regels die de wielen bij zware ongevallen met Kevlar-koppelingen aan het chassis binden.

F1-racedirecteur Michael Masi geeft toe dat de manier waarop Giovinazzi's wiel loskwam zorgwekkend is. Masi: "Ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen wat er mis is gegaan. Het is te vroeg om zo snel na zo'n incident conclusies te trekken. We zullen alle gegevens heel zorgvuldig bekijken."