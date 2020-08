VT1: Max Verstappen nipt achter Mercedessen: Bottas snelst

Het scheelt zo weinig, maar Max Verstappen moest in de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van België nipt toegeven op de Mercedessen. Dit keer is Bottas Hamilton te snel af. Op slechts 0,081 seconde van Bottas pakt Verstappen de derde tijd.

Achter Verstappen maken Perez, Stroll, Albon, Ocon, Sainz, Ricciardo en Norris de top tien compleet.

Bij een baantemperatuur van 16 graden Celsius en een luchttemperatuur van 22 graden Celsius meldden de eerste auto’s zich al snel op het langste circuit van de racekalender. Na acht minuten meldt ook Max Verstappen zich op het Belgische asfalt, dat zo fraai aangelegd werd door de glooiende Ardennen.

Grosjean klaagt over een gebrek aan vermogen, hij brengt de haas naar de pits, waar de auto de rest van de sessie zal blijven. Lando Norris verremt zich flink bij de hairpin en ramt op een haar na een AlphaTauri van de baan. Gasly klaagt over Norris als hij even daarna door de McLaren-coureur wordt opgehouden.

Verstappen gaat er na zijn installatie-ronde gelijk goed voor zitten. De Limburger toont aan dat ‘op snelheid komen’ niet heel erg lang hoeft te duren. Ronde na ronde scherpt hij zijn tijden aan, maar direct klokt hij snelle tijden op de nog 'groene' en opdrogende baan.

De aanblik van de Red Bull Racing-bolide met Verstappen achter het stuur, doet wat triestig aan zonder het oranje-legioen naast de baan dat Verstappen toejuicht. In alle stilte en rust zet Verstappen de voorlopig snelste tijd op de klok rijdend op hard rubber. Hamilton komt ook snel op stoom, hij klokt nipt snellere tijden met de medium-banden.

Zoals gezegd; de baan droogt op, en dus worden de tijden constant sneller. Bottas klaagt nog even over overstuur, maar lijkt het tegen het einde van de sessie het toch goed naar zijn zin te hebben als hij de snelste tijd neerzet: 1:44.493

Ferrari zakt door de bodem

Sebastian Vettel was vorig jaar erg snel op Spa, de auto had veel downforce én kracht. Dit jaar zouden de Ferrari-krachtbronnen 15 pk minder hebben en dat is terug te zien in de tijdenlijsten. Vettel lijkt nu een gebrek aan zowel grip als snelheid te hebben: met een 1:46.7 kot de Duitser er niet aan te pas: 15e tijd. Leclerc mist een aantal keren zijn rempunt en klaagt over zijn snel slijtend rubber: hij komt niet sneller dan 14e over de lijn.

Problemen met ERS bij Haas

Maar daarmee houdt het drama voor Ferrari nog niet op: alle drie de door Ferrari aangedreven teams hebben serieuze problemen.

Het lijkt erop dat er een probleem is met zijn Energy Recovery System. Ook andere Ferrari-aangedreven bolides lijken daar last van te hebben: ook Giovanni komt niet aan een snelle ronde toe. Alfa Romeo is de hele sessie bezig met de achterkant van de bolide van de Italiaan, het probleem lijkt dus ook gerelateerd aan de Ferrari-motor.

Haas komt niet eens aan het zetten van snelle rondetijden toe. Net als Gorsjean komt ook Magnussen kort na een onsuccesvolle installatie weer naar binnen. Beide auto's komen niet aan het plaatsen van een rondetijd toe. Grosjean klaagde over de boordradio hij dat vermogen heeft. Als zijn auto in de garage geparkeerd wordt lijkt er ook iets met het Energy Recovery Systeem te zijn. Ook hij komt niet meer aan rijden toe.

Bij haas zal men wel kunnen janken, zonder tijd op de klok én zonder enige nieuwe kennis zullen de monteurs hard aan het werk moeten om de beide wagens weer up and running te krijgen voor de tweede vrije training. Kimi Raikkonen weet zijn Alfa Romeo met Ferrari-krachtbron nog naar de dertiende tijd te rijden; vóór beide Ferrari's dus. Ook dat kan pijnlijk zijn voor het rode team.