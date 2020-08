Geen nieuws over toekomst Sebastian Vettel: "Ik heb niets te tekenen"

De toekomst van Sebastian Vettel blijft voorlopig onduidelijk. Er waren berichten dat de Duitser dit weekend een krabbel zou zetten in Spa-Francorchamps om eindelijk zijn Aston Martin-deal voor 2021 te ondertekenen.

Sergio Perez krijgt echter steeds meer vertrouwen in het behouden van de stoel. De Mexicaan zei in België: "We zien de reden niet waarom we iets zouden moeten veranderen, dus ik zie geen reden om te veranderen."

Perez zei zelfs dat hij geen back-up gesprekken voert met andere teams."Nee, die voer ik niet. De feedback die ik van het team krijg, is dat we allemaal willen doorgaan."

Zelfs Perez zijn teamgenoot Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, liet doorschemeren dat er een nieuwe wending aan het verhaal kan komen.

Geen nieuws over Vettel

De aanwezige journalisten vroegen Sebastian Vettel of hij een pen mee had genomen naar de Belgische Ardennen. De coureur die bij Ferrari trekt reageerde: "Ik heb veel pennen bij me, maar niets bijzonders om iets te ondertekenen. Er zijn geen updates over mijn toekomst. Je kunt gewoon de antwoorden van de vorige keer kopiëren en plakken."

Wat de viervoudige wereldkampioen vervolgens doet, is onduidelijk, maar zijn voormalige baas Helmut Marko bleef het vooruitzicht van een terugkeer naar Red Bull bagatelliseren. Tegen motorsport-total.com zei de Oostenrijker: "We kunnen het pad van Sebastian niet volgen. We hebben grote successen met hem behaald, maar op dit moment zijn we goed gepositioneerd en hebben we coureurs. Dat Vettel geen contract meer heeft, wil niet zeggen dat we alles omgooien om hem een stoel te geven."

Principes Red Bull

Alex Albon worstelt in 2020 naast Max Verstappen, maar Marko hield vol: "Albon doet het veel beter dan de cijfers laten zien. Tot dusver hebben we onze principes gevolgd. We hebben bijvoorbeeld niet waar mogelijk een Alonso getekend. In plaats daarvan gaan we altijd onze eigen weg met onze jonge coureurs. Vettel, Verstappen en Ricciardo hebben allemaal met ons gewonnen, dus het is een pad naar succes met ons eigen uitzonderlijke talent."