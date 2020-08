Nick Heidfeld: "Max Verstappen heeft de RB16 helemaal ontwikkeld"

Het is buitengewoon belangrijk dat Red Bull de worstelende coureur Alex Albon blijft steunen. Volgens Nick Heidfeld neemt de druk op Alex Albon nog meer toe doordat hij zich niet kan meten met Max Verstappen bij het Oostenrijkse topteam. Opvallend is echter dat waar Red Bull in het verleden vaak zeer kritisch was over zijn coureurs, Helmut Marko en Christian Horner publiekelijk Albon steunen.

Voormalig F1-coureur Heidfeld erkende dat Albon naar verluidt speciale steun krijgt van de Thaise eigenaar van Red Bull. Tegen Sky Duitsland zei Heidfeld: "Zijn zelfvertrouwen is momenteel zwaar beschadigd, dus mentale steun is buitengewoon belangrijk voor hem."

RB16 voor en door Verstappen gemaakt

Heidfeld geeft ook toe dat Pierre Gasly ook naast Verstappen worstelde: "Nu raakt het Alex Albon. Hij kan niet goed opschieten met de auto, die natuurlijk meer is ontwikkeld voor en door Verstappen. Maar het erg grote verschil in rondetijden is nog steeds moeilijk te verklaren."

Heidfeld vindt het inderdaad onvoorstelbaar dat Red Bull Albon zo standvastig zou blijven steunen als het team dichter bij Mercedes zou staan. De Duitser: "Dan zou het een groot en mogelijk doorslaggevend nadeel zijn dat Albon er niet bij betrokken kan raken. Het team mist dan belangrijke strategische kansen."

Mercedes onbetwist nummer 1

Heidfeld denkt ook dat de strijd van het team om zich te meten met Mercedes meer een bewijs is van de regerende wereldkampioenen dan een aanklacht tegen Red Bull of zijn coureurs.

"Elk jaar komen ze met innovaties en blijven ze de grenzen verleggen van wat technisch haalbaar is. Elk seizoen motiveren ze zichzelf opnieuw en laten ze zien dat ze de duidelijke nummer 1 zijn. Ze leren van fouten. Dat zijn hun grote sterke punten."