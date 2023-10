Lof voor Verstappen: "Hij leert van zijn fouten"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en dat zorgt voor veel complimenten. Kenners staan in de rij om Verstappen te loven, dat geldt ook voor Nick Heidfeld.

Verstappen kan aankomend weekend in Qatar zijn wereldtitel prolongeren bij een goed resultaat in de Sprint. Zijn titel kwam dit seizoen eigenlijk op geen enkel moment in gevaar. De Nederlander won slechts drie Grands Prix niet en hij was vrijwel het hele seizoen in vorm. Veel kenners, volgers en oud-coureurs zijn dan ook van mening dat Verstappen een uniek talent is. Het regent complimenten in de richting van de Red Bull-coureur.

Ook voormalig Formule 1-coureur Nick Heidfeld is te spreken over de kwaliteiten van Verstappen. De Duitser ziet dat hij dingen doet die niet veel coureurs doen. In gesprek met Sport1 legt Heidfeld uit wat hem is opgevallen: "Het is erg indrukwekkend. Er was nooit echt twijfel over het talent van Max. Op het circuit zie je pas echt wat er zo bijzonder aan hem is, zelfs in vergelijking met andere topcoureurs. Wat mij nog mee positief heeft verrast is dat hij leert van zijn fouten en dat hij zich snel ontwikkeld. Hij is een zeer complete coureur."