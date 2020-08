Perez had "moeilijke tijd" en ontkent verhalen over bezoek aan sponsoren

Sergio Perez is weer terug in de Formule 1 Paddock en maakt zijn comeback na een afwezigheid sinds de Grand Prix van Hongarije vanwege positief getest te zijn op Corona.

"Het was een moeilijke tijd voor mij en mijn familie de laatste weken. Ik had gelukkig weinig symptomen. Dit virus doodt mensen, het is een erg gevaarlijke ziekte dus ik was blij dat ik er weinig last van had", vertelt hij in gesprek met Will Buxton voor F1.com. Perez vertelt dat hij een beetje moe en hoofdpijn had en dat hij in quarantaine was waardoor hij zijn familie niet kon zien.

Perez boos over "onprofessionele" berichtgeving en geruchten

In media deden verhalen de rondde dat Perez een bezoek aan zijn moeder in Mexico zou hebben aangegrepen om sponsoren te bezoeken.

"Ik vond het heel onprofessioneel allemaal, het komt ook niet in de buurt van de waarheid. Ik ben naar Mexico gegaan voor twee dagen om mijn moeder te bezoeken. Ik heb daarbij alle denkbare voorzorgsmaatregelen genomen en heb mij aan richtlijnen gehouden. Ik deed voorzichtig."

Buxton vindt het nodig te vragen of het dan wellicht wel eens kwetsend voor Segio zou kunnen zijn geweest, om zulke 'foute' berichten te moeten lezen in de media. Daarop zegt Perez:

"Toen ik in quarantaine was las ik alles en zag ik de gekste verhalen. Ik zag dat ik het bezoek aan mijn moeder zou hebben verzonnen, maar ook dat ik gewoon met veel mensen selfies zou hebben genomen. Ik zag zoveel ..(weggebliept) Dat is zo respectloos, want sommige mensen hier in de Formule 1 schijnen te denken dat we onschendbaar zijn, maar dat is niet het geval. Ik heb niets anders gedaan dan alle andere mensen in de paddock, ik heb mij aan alle maatregelen gehouden, toch kreeg ik het. Ik heb een vriend in een ander team en hij belde mij dat ook hij het heeft. Het kan iedereen overkomen. Als er morgen iemand anders geïnfecteerd is zullen de mensen ook weer over die persoon allerlei verhalen verzinnen", zegt hij duidelijk verongelijkt.

Perez keert dit weekend dus weer terug achter het racestuur van de Racing Point. Perez zegt dat het hem niet gemakkelijk viel om toe te zien hoe Nico Hülkenberg zijn auto de sporen gaf. Hulkenberg wist overigens indrukwekkende prestaties neer te zetten met de auto van Perez.